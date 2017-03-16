27.04.2017 10:56



Інспектор Держпраці зможе і не попереджати роботодавця про перевірку, якщо не вважає це за потрібне. Порядок визначає це як профілактичну роботу з виявлення неоформлених працівників та консультування роботодавців.

Постанову КМУ «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» прийнято на засіданні Уряду 26 квітня, передає «Закон і Бізнес».

Як зазначили у Мінсоцполітики, мета акту — забезпечення виконання положень статті 259 КЗпП, Конвенції МОП № 81 Про інспекцію праці у промисловості й торгівлі, а також забезпечення реалізації делегованих органам місцевого самоврядування повноважень у сфері праці.

Рішенням Уряду запроваджуються нові підходи у стосунках держави та бізнесу, згідно з якими головними пріоритетами інспекторів праці визначені профілактична робота та консультування роботодавців.

Мала кількість працівників, заборгованість або непідвищення заробітної плати протягом року може бути підставою для візиту інспектора Держпраці. Він має право проходити до будь-яких приміщень та ознайомлюватися з будь-якими документами на підставі свого посвідчення, — визначено документом, з іншими положеннями якого можна ознайомитися тут.

Також передбачено, що роботодавці можуть ініціювати проведення державними інспекторами регулярних інформаційно-роз’яснювальних кампаній щодо найбільш ефективних способів дотримання норм законодавства про працю, захисту і поновлення трудових прав працівників.

Крім того, запроваджується можливість проведення за бажанням роботодавця так званого «аудиту» трудового законодавства.

В Кабміні вважають, що ухвалена постанова визначає ефективний механізм виявлення неоформлених працівників, що є черговим кроком у боротьбі за легалізацію доходів громадян та недобросовісних підприємців.

Закон і Бізнес