27.04.2017 09:48



Громадська рада доброчесності 27 квітня планує розглянути 59 висновків про невідповідність кандидатів на посади суддів Верховного Суду критеріям доброчесності. При цьому, самих кандидатів для пояснень на засідання не запрошують.

Як повідомили у ГРД, засідання почнеться о 12:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів, передає «Закон і Бізнес».

Зокрема, планується розглянути інформацію щодо кандидатів:

Афанасьєв Вадим Олексійович

Багрова Анжеліка Геннадіївна

Балац Сергій Валерійович

Бережний Сергій Дмитрович

Биба Юрій Володимирович

Білоус Олег Валерійович

Бондар Сергій Володимирович

Борщов Ігор Олексійович

Братель Олександр Григорович

Булгакова Ірина Валеріївна

Вапнярчук В’ячеслав Віталійович

Васильєва Ірина Анатоліївна

Вербова Ірина Михайлівна

Винар Любомир Вікторович

Вінгаль Валентина Миколаївна

Гарський Олександр Вячеславович

Гончарова Ірина Анатоліївна

Грек Борис Миколайович

Грищенко Денис Сергійович

Гулейков Ігор Юрійович

Гулько Борис Іванович

Давиденко Едуард Володимирович

Данко Віктор Йосипович

Євтушенко Олена Іванівна

Ємець Олександр Петрович

Жайворонок Тетяна Євгенівна

Жук Андрій Володимирович

Іванова Лариса Броніславівна

Ісаєнко Юлія Анатоліївна

Калужна Оксана Михайлівна

Караченцев Ігор Володимирович

Клепка Людмила Іванівна

Коваленко Наталія Володимирівна

Коліуш Олег Леонідович

Константий Олександр Володимирович

Коротун Вадим Михайлович

Корсак Віталій Антонович

Красвітна Тетяна Петрівна

Краснов Єгор Володимирович

Крат Василь Іванович

Кучеренко Володимир Григорович

Лошаков Дмитро Сергійович

Лялик Роман Михайлович

Манюк Петро Теодорович

Матюхін Володимир Іванович

Мамонова Олена Євгеніївна

Могильний Олег Павлович

Никифоров Андрій Сергійович

Огурецький Василь Петрович

Орлянська Валентина Іванівна

Панченко Дмитро Іванович

Пасічник Світлана Сергіївна

Потятинник Юрій Романович

Радченко Сергій В’ячеславович

Руденко Володимир Борисович

Савуляк Роман Васильович

Ситнік Олена Миколаївна

Смородинський Віктор Семенович

Федотов Ігор В'ячеславович

«Нагадуємо особам, які мають намір взяти участь у засіданні, що Громадська рада доброчесності не проводить публічних слухань і не заслуховує кандидатів і інших осіб з питань фактів і їх оцінок, які стали чи можуть стати підставою для висновку щодо невідповідності кандидата критеріям доброчесності і професійної етики. Водночас, особи, присутні на зборах Громадської ради доброчесності, можуть висловитися з іншого предмету чи задати питання в частині публічного засідання після вичерпання порядку денного, з дозволу головуючого Ради», — говориться у повідомленні ГРД.

Також зазначається, що кандидати можуть у будь-який момент надсилати будь-яку інформацію і пояснення на портал ГРД, яка буде досліджена і врахована відповідно до порядку, встановленного регламентом.

Закон і Бізнес