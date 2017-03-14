26.04.2017 17:54



Видання «The Legal 500: EMEA» виділило ключові проекти компанії FCLEX серед найкращих у міжнародному щорічному дослідженні юридичного ринку.

Так, компанія FCLEX зайняла почесну позицію у Band 2 у судовій практиці й у сфері банківського та фінансового права. «FCLEX є однією з найсильніших компаній у спорах, пов’язаних із процедурою банкрутства та у судових спорах. Інноваційне мислення — це ключова відмінність партнерів компанії. Особливо це стосується старшого партнера Віктора Барсука та партнера Олега Маліневського», — відзначив довідник.

Також компанія відстояла свої позиції у Band 3 щодо практики нерухомості та будівництва й практики податкового права.