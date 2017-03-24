27.04.2017 08:58



27 квітня відбудеться засідання першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. На порядку денному: розгляд чотирьох дисциплінарних справ та дванадцяти скарг на дії суддів.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВРП, до порядку засідання включені такі питання:

1. Розгляд дисциплінарних справ:

1) за заявою Довбах Г.В. від 4 грудня 2014 року стосовно судді Голосіївського районного суду міста Києва Валігури Дмитра Миколайовича;

2) за заявами координатора координаційної ради «Молода Черкащина» Феофілової В.В. від 25 листопада 2014 року, Закревської Є.О. від 10 грудня 2014 року та заступника прокурора Черкаської області Семенова В.В. від 12 грудня 2014 року стосовно судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Калашника Василя Павловича;

3) за заявами Лісічкіна Є.С. від 12 грудня 2014 року, Олійника Д.В. від 29 листопада 2014 року, Середи М.Л. від 30 липня 2014 року та заступника прокурора Харківської області Кващука О.І. від 12 грудня 2014 року стосовно судді Харківського окружного адміністративного суду Ізовітової-Вакім Олени Василівни

4) за заявою Катановича Геннадія Станіславовича стосовно судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Сахна Романа Івановича

2. Розгляд питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову у її відкритті:

1) за заявою Середи М.Л. від 31 липня 2014 року стосовно судді Київського окружного адміністративного суду Журавля Валерія Олександровича;

2) за заявою першого заступника прокурора Запорізької області Озарянського О.М. від 15 грудня 2014 року стосовно судді Комунарського районного суду міста Запоріжжя Ярошенка Андрія Григоровича;

3) за скаргою приватного акціонерного товариства «КИЙ АВІА» від 7 листопада 2016 року стосовно суддів Вищого господарського суду України Гончарука Петра Андрійовича, Кондратової Ірини Дмитрівни, Стратієнко Людмили Василівни;

4) за скаргою учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Українська агрохімічна компанія» Дмитренка О.М. від 18 листопада 2016 року стосовно суддів Вищого господарського суду України Плюшка Ігоря Анатолійовича, Губенко Надії Михайлівни, Самусенко Світлани Сергіївни

5) за заявою Рубцова Дениса Юрійовича стосовно судді Дарницького районного суду міста Києва Кириченко Наталії Олександрівни

6) за заявою Середи Максима Леонідовича стосовно судді Київського окружного адміністративного суду Брагіної Олександри Євгенівни;

7) за скаргою Волянської Валентини Михайлівни стосовно судді Городоцького районного суду Хмельницької області Федорук Інни Миколаївни;

8) за скаргою Ященко Корнелії Василівни стосовно судді Голосіївського районного суду міста Києва Шкірая Миколи Івановича;

9) за скаргою Оліярника Юрія Івановича стосовно судді Галицького районного суду міста Львова Радченка Віталія Євгеновича;

10) за скаргою Костюка Олега Олександровича стосовно судді Вищого адміністративного суду України Швеця Віктора Володимировича;

11) за скаргою Федяк-Невмержицької Ольги Йосифівни стосовно судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Польської Мирослави Василівни

12) за скаргою Хомицької Марії Ярославівни стосовно судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області Хільчука Івана Івановича.

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