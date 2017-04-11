27.04.2017 08:41



Сьогодні, 27 квітня, в столиці відбудеться семінар «Як відкрити свій бізнес в США та отримати робочу візу». Партнер-засновник американської юридичної фірми розповість про імміграційне право для бізнесменів та отримання грін-карти.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес», семінар почнеться о 16:00 за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21, 14 поверх БЦ«Леонардо» (офіс Asters).

Серед питань до обговорення:

- Переведення менеджера L-1 та Договірний інвестор E-2

- Робочі візи Hi-1B та O-1

- Отримання грін-карт EB1 – EB-3 через працевлаштування

- Грін-карти інвесторів через інвестиції EB-5

Детальніше читайте за посиланням.

Закон і Бізнес