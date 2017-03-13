26.04.2017 15:46



В Апеляційному суді Закарпатської області нарешті визначилися із керманичем установи. Нагадаємо, що ця посада стала вакантною 10 місяців тому — після виходу у відставку Віталія Дроботі.

Після кількох невдалих спроб обрати очільника суду, нарешті 21 квітня збори спромоглися визначитися із переможцем. Як повідомили «ЗіБ» у прес-службі установи, на чільну посаду претендували два кандидати: Ганна Фазикош та Роман Кондор.

Більшістю голосів (10 проти 7) від загальної кількості суддів апеляційного суду краю, яких наразі залишилося 17-ть, на адміністративну посаду голови суду обрано Г.Фазикош. Вона стала першою жінкою на цій посаді.

З 2012 року Г.Фазикош була заступником голови Апеляційного суду Закарпатської області. Має 10-тирічний стаж роботи у цивільній палаті. У 2014-му з’їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ обиралася членом Вищої ради юстиції.

Серед своїх першочергових завдань нова очільниця назвала збереження кадрового потенціалу установи, забезпечення ефективної діяльності як установи в цілому, так і кожного її підрозділу.

Закон і Бізнес