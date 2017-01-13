26.04.2017 14:16



Осіб, які займаються незалежною професійною діяльністю і водночас пенсіонери за віком або інваліди, пропонується звільнити від сплати єдиного соціального внеску за себе. При цьому, лікарняний таким особам оплачуватиметься з першого дня.

Про це ідеться у проекті закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму реалізації права на соціальний захист фізичними особами-підприємцями та особами, що забезпечують себе роботою самостійно» № 6165, передає «Закон і Бізнес».

Законопроект зареєстровано у Верховній Раді Комітетом з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення за ініціативи Національної асоціації адвокатів України.

Документом пропонується внести зміни до:

- статті 7 Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування щодо уточнення визначення осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, задля узгодження з положеннями статті 4 закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», яка визначає коло платників єдиного внеску;

- статті 22 закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо врегулювання питання виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, фізичним особам – підприємцям та самозайнятим особам з першого дня настання страхового випадку Фондом соціального страхування;

- статті 21 закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо врахування у даній правовій нормі вимог про щорічну та щоквартальну сплату єдиного соціального внеску визначеними категоріями осіб;

- статті 4 закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», спрямовані на регламентацію звільнення від сплати за себе єдиного внеску самозайнятими особами, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу;

- статті 29-1 закону «Про нотаріат» з метою законодавчого закріплення механізму реалізації права нотаріусів на відпочинок.

Автори проекту таким чином прагнуть усунути окремі недоліки у законодавстві, що спричиняють юридичну невизначеність на практиці, та встановити дієві механізми реалізації права на соціальний захист фізичними особами – підприємцями та особами, які забезпечують себе роботою самостійно і права нотаріусів на відпочинок.

Закон і Бізнес