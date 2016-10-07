26.04.2017 12:13



ДФС пропонує за перевищення строку тимчасового ввезення в Україну автівок штрафувати на 100% їх вартості, тобто конфісковувати транспортний засіб. Для профілактики.

Державна фіскальна служба оприлюднила для обговорення проект закону «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо накладення стягнень у справах про порушення митних правил та виконання постанов у цих справах».

Як ідеться в пояснювальній записці, метою акта є вдосконалення законодавчої бази для ефективної профілактики та боротьби з митними правопорушеннями.

Зокрема, передбачено змінити санкцію за перевищення строку тимчасового ввезення товарів на митну територію України більше ніж на 10 діб. Пропонується в ч.3 ст.481 МК визначити, що штраф за таке порушення становить «100% вартості цих товарів, транспортних засобів комерційного призначення».

Водночас вносяться зміни до ст. 511 МК, відповідно до яких порушення, передбачені ч.3 ст.481МК, тягнуть за собою обов’язкову конфіскацію товарів і ТЗ комерційного призначення. Чинна редакція кодексу передбачає за таке порушення лише штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, й ні про яку конфіскацію не йдеться.

Митниця скаржаться, що «з року в рік набувають поширення факти порушення вимог митного законодавства при ввезенні на митну територію України транспортних засобів в режимі «транзит» та «тимчасове ввезення». І у них відсутні механізми примусу до вивезення ТЗ за межі України, у тому числі, і у разі несплати штрафу.