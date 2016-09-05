26.04.2017 10:56



Мін'юст зареєстрував наказ Міністерства охорони здоров'я, що дозволяє українським лікарям використовувати міжнародні протоколи лікування. Документ, яким МОЗ визнає доказову медицину, набуде чинності цього тижня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції, передає «Закон і Бізнес».

За словами заступника міністра охорони здоров’я Олександра Лінчевського, перевагою затвердженого наказу є те, що він дозволяє використовувати стандарти розвинутих країн, а не нав’язує їх.

«Ми дозволяємо грамотному читаючому лікарю застосовувати міжнародні стандарти лікування. Ми визнаємо тим самим доказову медицину. Цей наказ є захистом для грамотного лікаря. Тепер вони мають право використовувати міжнародні протоколи. Дотепер у них такого права не було і наш лікар був змушений «до букви» виконувати українські протоколи, які дуже часто містили і корупційну складову, і недосконалості пострадянської медицини», — сказав він.

За словами експертів, можливість використовувати в Україні іноземні правила також дасть іноземним лікарям можливість приїжджати до нас для медичної практики чи навчання українських лікарів.

В Мін'юсті зазначили, що зареєстрований документ набуде чинності вже цієї п'ятниці.

Закон і Бізнес