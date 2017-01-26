26.04.2017 10:21



Податкова міліція не має права здійснювати досудове слідство, бо розділ з такими повноваженнями вже 3 місяці як виключено з ПК. Але адвокатів, що хотіли їм нагадати про це під час обшуку, в результаті забрала бригада швидкої допомоги.

Про це ідеться у відкритому зверненні Асоціації адвокатів України до Державної фіскальної служби, передає «Закон і Бізнес».

Як стало відомо, 20 квітня 2017 року адвокати та помічники адвокатів АО «Соколовський і партнери» прибули до офісу клієнта у зв’язку з проведенням працівниками ДФС України обшуку в приміщенні клієнта.

Після появи захисників, особи, які проводили обшук, перевищуючи службові повноваження, почали із застосуванням сили виштовхувати їх з офісу клієнта. В результаті, адвокат та його помічник отримали тілесні ушкодження. Через що їм довелося викликати швидку допомогу.

Адвокати звертають увагу на те, що після внесення змін до Податкового кодексу, Розділ ХVІІІ-2 «Податкова міліція» виключений. Враховуючи дану новелу, а також ч. 2 ст. 19 Конституції, податкова міліція не має права здійснювати досудове слідство.

Асоціація адвокатів України просить ДФС провести перевірку і вжити заходів щодо цього. А також закликає її працівників неухильно дотримуватися законодавства та не чинити перепон у діяльності адвокатів.

З повним текстом листа можна ознайомитися тут.

Закон і Бізнес