Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Адвокати нагадали податківцям про відсутність повноважень

Податкова міліція, незважаючи на відсутність повноважень, проводила обшук до глибокої ночі.

Податкова міліція, незважаючи на відсутність повноважень, проводила обшук до глибокої ночі.

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