26.04.2017 09:48



Вища рада правосуддя звільнила з посади судді Верховного Суду України екс-голову ВККС Ігоря Самсіна. Підставою стало неподання ним заяви передбаченої люстраційним законом.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні ВРП, передає «Закон і Бізнес».

Справу щодо несумісності Ігоря Самсіна посаді судді ВСУ відкрито за зверненнями Міністерства юстиції. Воно як суб’єкт подання про звільнення суддів, відповідно до закону «Про очищення влади», просило визнати порушення суддею ВСУ вимог щодо несумісності та звернутися до Верховної Ради з поданням про звільнення його з посади.

У зверненнях Мін'юсту зазначалося, що Ігор Самсін обіймав посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів з 16 вересня 2010 року по 11 квітня 2014 року і не подав заяву, передбачену частиною першою статті 4 закону «Про очищення влади», у зв’язку із чим до нього застосовується заборона, передбачена частиною третьою статті 1 цього ж Закону.

Під час перевірки члени ВРП знайшли підтвердження викладеному у зверненнях, тому ухвалили визнати порушення суддею ВСУ вимог щодо несумісності та звільнити його з посади судді.

«Перебування судді Самсіна І.Л. на посаді члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України понад рік у період, визначений пунктом 6 частини першої статті 3 Закону України «Про очищення влади», неподання ним заяви, передбаченої частиною першою статті 4 цього Закону, є підставою застосування щодо нього заборони, передбаченої частиною третьою статті 1 Закону України «Про очищення влади», що є несумісним із перебуванням на посаді професійного судді і є підставою для звільнення Самсіна І.Л. з посади судді згідно з пунктом 4 частини п’ятої статті 126 Основного Закону України (у редакції, чинній на момент звернення) та пунктом 2 частини шостої статті 126 чинної редакції Конституції України», – підсумувала член ВРП Наталія Волковицька.

Закон і Бізнес