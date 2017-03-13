25.04.2017 17:12



Збори суддів Апеляційного суду Івано-Франківської області визначилися із керівництвом установи, довіривши діючому керманичу очолювати суд ще 3 роки.

Як повідомили «ЗіБ» у прес-службі установи, на зборах були присутні 23 судді, представники громадських організацій та засобів масової інформації Прикарпаття.

За результатами таємного голосування головою суду повторно обрано Богдана Гриновецького. Також зберіг свою посаду заступник голови Володимир Гандзюк.

Натомість другим заступником, який куруватиме розгляд цивільних справ, став Віталій Девляшевський. У цьому йому допомагатиме секретар судової палат із розгляду цивільних справ Роман Матківський.

Нагадаємо, що за новою редакцією закону «Про судоустрій і статус суддів» строк повноважень на адміністративних посадах збільшено до 3 років. Водночас збережено обмеження на зайняття однієї посади більш ніж дві каденції.