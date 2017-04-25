25.04.2017 16:26



Вища рада правосуддя сьогодні ухвалила внести подання Президентові про призначення 31 судді до місцевих судів.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес», згідно рішення, ухваленого сьогодні на засіданні ВРП, Президентові направлять подання на призначення:

Кіпчарського Миколи Олексійовича – на посаду судді Пустомитівського районного суду Львівської області;

Бучківської Вікторії Леонідівни – на посаду судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області;

Главача Ігоря Антоновича – на посаду судді Івано-Франківського окружного адміністративного суду;

Петренко Олени Сергіївни – на посаду судді Кіровоградського окружного адміністративного суду;

Сагайдак Інни Миколаївни – на посаду судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області;

Дору Юрія Юрійовича – на посаду судді Закарпатського окружного адміністративного суду;

Загацької Тетяни Василівни – на посаду судді Донецького окружного адміністративного суду;

Кармазиної Тетяни Миколаївни – на посаду судді Кіровоградського окружного адміністративного суду;

Кармазіна Олександра Анатолійовича – на посаду судді окружного адміністративного суду міста Києва;

Зеленова Андрія Сергійовича – на посаду судді Донецького окружного адміністративного суду;

Зінченка Олександра Вікторовича – на посаду судді Донецького окружного адміністративного суду;

Федоріщева Сергія Сергійовича – на посаду судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська;

Амельохіна Віталія В’ячеславовича – на посаду судді окружного адміністративного суду міста Києва;

Гургули Володимира Богдановича – на посаду судді Тисменицького районного суду Івано-Франківської області;

Жигалкіна Івана Павловича – на посаду судді господарського суду Харківської області;

Неклеси Олени Миколаївни – на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

Скочок Тетяни Олександрівни – на посаду судді окружного адміністративного суду міста Києва;

Жукової Євгенії Олексіївни – на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

Пасічника Юрія Павловича – на посаду судді Кіровоградського окружного адміністративного суду;

Бойко Ірини Анатоліївни – на посаду судді Кіровоградського районного суду Кіровоградської області;

Василюка Андрія Васильовича – на посаду судді Нововолинського міського суду Волинської області;

Качур Роксолани Петрівни – на посаду судді Львівського окружного адміністративного суду;

Панікара Ігоря Вікторовича – на посаду судді Івано-Франківського окружного адміністративного суду;

Шидловського Олексія Вячеславовича – на посаду судді Вінницького міського суду Вінницької області;

Васильєвої Тетяни Юріївни – на посаду судді Вінницького районного суду Вінницької області;

Гаращенка Валентина Валентиновича – на посаду судді Черкаського окружного адміністративного суду;

Сенюти Вероніки Олександрівни – на посаду судді Деснянського районного суду міста Києва;

Стасюка Романа Миколайовича – на посаду судді Нетішинського міського суду Хмельницької області;

Войнарівського Миколи Миколайовича – на посаду судді Миколаївського районного суду Миколаївської області;

Проньки Вікторії Василівни – на посаду судді Новопсковського районного суду Луганської області;

Шумея Михайла Володимировича – на посаду судді Івано-Франківського окружного адміністративного суду.

Водночас Вища рада правосуддя відклала розгляд питання щодо внесення подання Президентові України про призначення:

Соколова Олексія Миколайовича – на посаду судді Печерського районного суду міста Києва;

Трещова Вадима Васильовича – на посаду судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська;

Ільєвої Тетяни Григорівни – на посаду судді Печерського районного суду міста Києва;

Кирилюк Ірини Володимирівни – на посаду судді Печерського районного суду міста Києва;

Кальника Віталія Валерійовича – на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

Розгляд матеріалів стосовно зазначених суддів відкладено з метою додаткового з’ясування обставин, що стали відомі під час засідання, зокрема щодо нерозглянутих скарг на суддів, розбіжностей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тощо.

Крім того, Вища рада правосуддя ухвалила залишити без розгляду подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про обрання Войцеховської Яни Вікторівни на посаду судді Дніпровського районного суду міста Херсона та Жорняка Олександра Миколайовича на посаду судді апеляційного суду Харківської області; зазначені подання повернути до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Закон і Бізнес