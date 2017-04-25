Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ ВРП внесе подання про призначення 31 судді

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Іван

Головне, щоб ніколи не забували "призначити" "суддю" Шевченківського/Дзержинського рай"суду" м. Харкова задорожного та його колег, які виносять свої "рішення" …

25.04.2017 16:42 Відповісти