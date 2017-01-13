25.04.2017 12:11



Обов'язкове використання касових апаратів не призведе до виходу малих підприємств з тіні. Такий висновок у Державній регуляторній службі пояснюють досвідом з ринком алкоголю, де посилення нагляду залишилося безрезультатним.

Як повідомляє прес-служба Державної регуляторної служби, про це заявила голова ДРС Ксенія Ляпіна під час публічного обговорення «Спрощена система оподаткування – зберегти не можна ліквідувати?», передає «Закон і Бізнес».

На її думку, спрощена система оподаткування – це перший ефективний дерегуляційний захід, який потребує збереження.

«Чергові спроби зобов'язати малий бізнес застосовувати РРО приведуть до зайвих суттєвих витрат малих підприємців і не призведуть до легалізації. Яскравий приклад - ринок алкогольної продукції, де тінізація становить до 50-60%, але всюди застосовується РРО, обмеження по метражу, складна і докладна звітність. Висновок може бути тільки один — спрощену систему треба зберегти та продовжити реформу загальної системи оподаткування у напрямку її спрощення», — зазначила голова ДРС.

На думку присутніх експертів, більшість проблем податкової системи України міститься не у спрощеній системі оподаткування, а у загальній. Тому, вкрай необхідно, провести комплексну модернізацію саме загальної системи.

«У подальшому, зменшення так званої «пільговості» спрощеної системи по відношенню до загальної має відбуватися не через погіршення умов та звуження сфери використання спрощеної системи оподаткування, а шляхом лібералізації та спрощення саме загальної системи, що, у свою чергу, може суттєво знизити рівень зловживань окремими можливостями спрощеної системи оподаткування», — говориться у повідомленні регулятора.

Як наголосили у ДРС, боротьбу із зловживаннями великого бізнесу треба вести силами нової фінансової поліції, а не шляхом погіршення умов для малого бізнесу.

Нагадаємо, з 1 січня 2017 року продаж «технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту», дозволено тільки із застосуванням реєстратора розрахункових операцій. Однак перелік таких ТСПТ повинен визначити Кабінет Міністрів.

Закон і Бізнес