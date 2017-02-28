25.04.2017 10:59



Міністерство юстиції анонсувало конкурс для відбору директора Координаційного центру з надання правової допомоги. Позмагатися за посаду юристи зможуть після травневих свят.

Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко під час брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі, передає «Закон і Бізнес».

«Прийнято рішення ініціювати перед Урядом внесення змін до положення про цей центр (БПД - ред.) та проведення відповідного консультативного конкурсу – аби новий керівник був обраний серед найкращих кандидатів. Звертаюся до наших друзів і партнерів з числа представників громадянського суспільства, щоби вони делегували своїх представників до конкурсної комісії. Ми плануємо після травневих свят оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора Координаційного центру з надання правової допомоги», — розповів міністр.

Нагадаємо, посада керівника Координаційного центру БПД стала вакантною у зв’язку із тим, що попередній очільник — Андрій Вишневський, перейшов працювати в Мін'юст на посаду заступника міністра.

Закон і Бізнес