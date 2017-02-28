25.04.2017 10:26



Шляхом відкритого голосування до оновленого складу Громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції було обрано сім осіб. Серед яких екс-директор департаменту Мін'юсту з питань люстрації.

Як повідомляє прес-служба Міністерства юстиції, обрано було усіх кандидатів, які були допущенні до установчих зборів ініціативною групою, передає «Закон і Бізнес».

До складу Громадської ради з питань люстрації увійшли сім осіб :

Борисенко Оксана Миколаївна, делегована Громадською організацією «Громадянська служба «Свідомо»,

Бутко Катерина, делегована Громадською організацією «Всеукраїнське об'єднання «Автомайдан»,

Квітницький Олександр, делегований Громадською організацією «Всеукраїнське об'єднання «Коло.медіа»,

Козаченко Тетяна, делегована Громадською організацією «Громадський люстраційний комітет»,

Моторевська Євгенія, делегована Громадською організацією «Слідство.інфо»,

Середа Юрій, делегований Громадською організацією «Всеукраїнське громадське об'єднання «Інститут Республіка»,

Тимофійчук Володимир, делегований Громадською організацією «Центр громадських свобод».

Закон і Бізнес