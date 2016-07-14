... та запропонували шляхи їх вирішення

25.04.2017 09:53



Введення інституту економічного омбудсмена, кодифікація всіх законодавчих актів, пов'язаних з вирішенням економічних спорів, та чітке визначення у ньому юрисдикції розгляду таких справ — підвищить інвестиційну привабливість України.

Такої думки дійшли учасники круглого столу «Роль суду як основного інструменту охорони законних прав власників бізнесу та безпеки підприємництва. Захист від адміністративного впливу», організованого Вищим господарським судом спільно з Українським союзом промисловців і підприємців, передає «Закон і Бізнес».

Спочатку судді та підприємці визначили, що в діалозі влада-громадськість-бізнес необхідно формувати чіткі напрями реформ, адже вони є ключовими та впливають на конкурентоспроможність українського бізнесу.

У цьому питанні заступник голови ВГСУ Геннадій Кравчук наголосив на доцільності визначення єдиного професійного суду, який би розглядав справи, пов’язані з бізнесом, і не було розпорошення по юрисдикціях. На його думку, щоб це припинити, в законодавстві має бути чітко виписаний суд, який має розглядати спори з економічних відносин.

Г.Кравчук також звернув увагу на важливості та доцільності кодифікації законодавчих актів, які регулюють роботу бізнесу в Україні та запропонував УСПП очолити роботу над розробкою так званого підприємницького (економічного) кодексу, який би став своєрідним консенсусом відносинах між державою та бізнесом.

Крім того, заступник голови ВГСУ назвав дуже важливим створення інституту економічного омбудсмена, тобто такої посади, яка була б буфером між сторонами діалогу, і могла б у владних кабінетах захищати український бізнес та інвесторів.

У відповідь президент УСПП Анатолій Кінах повідомив, що бізнес також прагне посилити власну правову свідомість. Так підприємцями і промисловцями готується кодекс доброчесності підприємництва, який боротиметься із правовим нігілізмом та стане своєрідним моральним орієнтиром у господарських правовідносинах. До цього процесу він запросив і представників ВГСУ.

Також президент УСПП підтримав необхідність здійснення якісної кодифікації та прийняв пропозицію долучитися до цієї роботи.

Судді поділилися з підприємцями особливостями застосування останніх змін у законодавстві. Зокрема суддя ВГСУ Лілія Катеринчук у своєму виступі детально зупинилася на юридичних тонкощах стосовно майна на окупованих територіях, зокрема, щодо процедури банкрутства.

Загалом у ході круглого столу обговорили питання відкритості та прозорості судової системи для власників бізнесу, участі громадянського суспільства в судовому процесі, верховенства права і єдиної судової практики як запоруки залучення інвестицій в Україну.

Закон і Бізнес