25.04.2017 08:46



Сьогодні, 25 квітня, на семінарі «Міжнародні договори в правовій системі України: сімейно-правовий аспект» адвокати розкажуть виконання іноземних судових рішень та застосування практики ЄСПЛ щодо сімейних правовідносин.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес», семінар почнеться о 14:00 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60 (Червоний корпус), ауд. 236, Американський центр загального права Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Питання заплановані до обговорення:

1. Місце та дія міжнародного договору в правовій системі України (доповідач: Поєдинок Ольга Романівна, к.ю.н., адвокат, докторант кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка, голова правління Студії сучасного права, голова голова Комітету юридичної освітньої політики та Секції міжнародного сімейного права Комітету сімейного права Асоціації адвокатів України).

2. Міжнародні договори України у сфері аліментних зобов’язань (доповідач: Рябець Тетяна Володимирівна, заступник начальника відділу міжнародної правової допомоги у цивільних справах Міністерства юстиції України).

3. Міжнародне правове регулювання відносин у сфері усиновлення (доповідач: Калакура Віктор Ярославович, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка).

4. Проблемні питання визнання та виконання іноземних судових рішень у сімейних справах на території України та зарубіжних держав (на прикладі США та Німеччини) (доповідач: Гаро Ганна Олександрівна, к.ю.н., адвокат, медіатор, Керівник ТОВ «Юридичне агентство Ганни Гаро», Голова Комітету сімейного права Асоціації адвокатів України, член правління Центру сімейно-правових досліджень, член правління Студії сучасного права).

5. Особливості виконання на території України Гаазької конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року (доповідач: Ющак Анна Володимирівна, LL.M (Європейський університет Віадріна, ФРН), адвокат, директор департаменту цивільного та сімейного права Української іноземної юридичної колегії, член ради та заступник голови Секції сімейної медіації Комітету сімейного права Асоціації адвокатів України, член правління Центру сімейно-правових досліджень, член правління Студії сучасного права).

6. Найважливіші рішення Європейського суду з прав людини у сфері сімейних правовідносин (за ст. 8 (Європейської) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) (доповідач: Михайленко Віра Володимирівна, адвокат, керівник Секції міжнародного захисту прав Комітету з міжнародного права Асоціації адвокатів України).

Учасники семінару отримають інформацію про місце міжнародного договору в правовій системі України. Особлива увага буде приділена міжнародним договорам з питань, із якими українським юристам найчастіше доводиться стикатися, ведучи сімейні справи: аліментні зобов’язання, усиновлення, визнання та виконання іноземних судових рішень, міжнародне викрадення дітей.

Захід організовано секцією міжнародного сімейного права комітету сімейного права Асоціації адвокатів України спільно з Американським центром загального права Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Студією сучасного права та Центром сімейно-правових досліджень.

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Закон і Бізнес