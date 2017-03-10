25.04.2017 08:59



Сьогодні, 25 квітня, відбудеться засідання Вищої ради правосуддя, на якому можуть внести подання Президентові про призначення 36 суддів до місцевих судів. Крім того, 25 суддів можуть звільнити.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВРП, до порядку денного засідання, яке почнеться о 10:00, включені такі питання:

1. Розгляд матеріалів щодо внесення подання Президентові України про призначення суддів на посади до місцевих судів:

1. Кіпчарського Миколи Олексійовича - Пустомитівського районного суду Львівської області;

2. Соколова Олексія Михайловича - Печерського районного суду міста Києва;

3. Бучківської Вікторії Леонідівни - Стрийського міськрайонного суду Львівської області;

4. Главача Ігоря Антоновича - Івано-Франківського окружного адміністративного суду;

5. Петренко Олени Сергіївни - Кіровоградського окружного адміністративного суду;

6. Сагайдак Інни Миколаївни - Старостянтинівського районного суду Хмельницької області;

7. Дору Юрія Юрійовича - Закарпатського окружного адміністративного суду;

8. Загацької Тетяни Василівни - Донецького окружного адміністративного суду;

9. Кармазиної Тетяни Миколаївни - Кіровоградського окружного адміністративного суду;

10. Кармазіна Олександра Анатолійовича - окружного адміністративного суду міста Києва;

11. Трещова Вадима Васильовича - Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська;

12. Зеленова Андрія Сергійовича - Донецького окружного адміністративного суду;

13. Зінченка Олександра Вікторовича - Донецького окружного адміністративного суду;

14. Федоріщева Сергія Сергійовича - Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська;

15. Амельохіна Віталія В’ячеславовича - окружного адміністративного суду міста Києва;

16. Гургули Володимира Богдановича - Тисменицького районного суду Івано-Франківської області;

17. Жигалкіна Івана Павловича - господарського суду Харківської області;

18. Ільєвої Тетяни Григорівни - Печерського районного суду міста Києва;

19. Неклеси Олени Миколаївни - Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

20. Скочок Тетяни Олександрівни - окружного адміністративного суду міста Києва;

21. Жукової Євгенії Олексіївни - Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

22. Пасічника Юрія Павловича - Кіровоградського окружного адміністративного суду;

23. Бойко Ірини Анатоліївни Кіровоградського районного суду Кіровоградської області;

24. Василюка Андрія Васильовича - Нововолинського міського суду Волинської області;

25. Качур Роксолани Петрівни - Львівського окружного адміністративного суду;

26. Панікара Ігоря Вікторовича - Івано-Франківського окружного адміністративного суду;

27. Шидловського Олексія Вячеславовича - Вінницького міського суду Вінницької області;

28. Васильєвої Тетяни Юріївни - Вінницького районного суду Вінницької області;

29. Гаращенка Валентина Валентиновича - Черкаського окружного адміністративного суду;

30. Кирилюк Ірини Володимирівни - Печерського районного суду міста Києва;

31. Сенюти Вероніки Олександрівни - Деснянського районного суду міста Києва;

32. Стасюка Романа Миколайовича - Нетішинського міського суду Хмельницької області;

33. Войнарівського Миколи Миколайовича - Миколаївського районного суду Миколаївської області;

34. Кальника Віталія Валерійовича - Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

35. Проньки Вікторії Василівна - Новопсковського районного суду Луганської області;

36. Шумея Михайла Володимировича - Івано-Франківського окружного адміністративного суду.

2. Розгляд клопотання заступника Генерального прокурора України Столярчука Ю.В. про відсторонення судді Кіровоградського районного суду Кіровоградської області САРАПА Миколи Борисовича від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

3. Розгляд рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про обрання ВОЙЦЕХОВСЬКОЇ Яни Вікторівни на посаду судді Дніпровського районного суду міста Херсона.

4. Розгляд рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо обрання на посади суддів, раніше обраних безстроково, до судів іншого рівня:

1. Жорняка Олександра Миколайовича - апеляційного суду Харківської області.

5. Розгляд матеріалів щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами:

у зв’язку з неспроможністю виконувати повноваження за станом здоров’я:

1. Левицької Наталії Георгіївни - судді Львівського апеляційного адміністративного суду;

у зв’язку із поданням заяви про відставку:

2. Довжук Тетяни Степанівни - судді апеляційного суду Миколаївської області;

3. Милосердного Михайла Миколайовича - судді Одеського апеляційного адміністративного суду;

4. Сікана Валерія Макаровича - судді Попільнянського районного суду Житомирської області;

5. Товянської Олени Вікторівни - судді апеляційного суду Житомирської області;

6. Широкової Ліни Володимирівни - судді апеляційного суду Житомирської області;

7. Щербана Павла Павловича - судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області;

у зв’язку із закінченням строку, на який призначено:

8. Крикливого Олега Миколайовича - судді Приморського районного суду міста Одеси;

у зв’язку з поданням заяв про відставку: 9. Волошка Сергія Григоровича - судді апеляційного суду Херсонської області;

10. Спас Ольги Владленівни - судді апеляційного суду Запорізької області;

у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням: 11. Маринченко Марини Миколаївни - судді Оболонського районного суду міста Києва;

у зв’язку з поданням заяви про відставку:

12. Сінгур Валентини Олександрівни - судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області;

у зв’язку з поданням заяви про відставку:

13. Кузіної Надії Петрівни - судді Богодухівського районного суду Харківської області;

у зв’язку із закінченням строку, на який призначено:

14. Аблякимова Ернеса Енверовича - судді окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим;

15. Вернидубова Ярослава Івановича - судді Дніпровського районного суду міста Києва;

16. Калініченко Ганни Борисівни - судді окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим;

17. Пруднікової Ганни Михайлівни - судді Центрального районного суду міста Миколаєва;

18. Середи Галини Григорівни - судді Шевченківського районного суду міста Києва;

19. у зв’язку з поданням заяви про відставку: 20. Франко Вікоторії Андріївни - судді апеляційного суду Кіровоградської області;

у зв’язку з поданням заяви про відставку:

21. Камбулова Дмитра Геннадійовича - Оболонського районного суду міста Києва;

22. Теслі Богдана Івановича Яворівського районного суду Львівської області.

у зв’язку із поданням заяви про відставку:

23. Карпинця Василя Івановича - судді господарського суду Закарпатської області.

6. Розгляд скарги судді Дніпровського районного суду міста Києва ФЕДЮКА Олександра Олександровича на рішення Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 20 лютого 2017 року № 284/2дп/15-17 про притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

7. Розгляд скарги судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області БЕНЦИ Констанції Костянтинівни на рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 15 листопада 2016 року № 1898/дп-16 про припинення стосовно неї дисциплінарного провадження.

8. Розгляд справи щодо несумісності стосовно судді Верховного Суду України САМСІНА Ігоря Леоновича, відкритої за зверненнями Міністерства юстиції України.

9. Розгляд питання про звільнення КУДРЯШОВОЇ Анастасії Миколаївни з посади судді окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України відповідно до рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 19 вересня 2016 року № 1584/дп-16.

10. Розгляд питання про звільнення БАРСУКОВОЇ Ольги Іванівни з посади судді апеляційного суду Донецької області на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України відповідно до рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 18 листопада 2015 року № 3270/дп-15.

11. Розгляд повідомлення судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська ЧЕРКЕЗА Дмитра Леонідовича про втручання в його діяльність як судді щодо здійснення правосуддя.

12. Розгляд звернення зборів суддів Кіровоградського районного суду Кіровоградської області, повідомлення голови Кіровоградського районного суду Кіровоградської області та скарги судді Кіровоградського районного суду Кіровоградської області САРАПА Миколи Борисовича.

13. Розгляд заяви судді апеляційного суду Херсонської області ВОЛОШКА Сергія Григоровича про втручання в його діяльність як судді та діяльність суддів апеляційного суду Херсонської області щодо здійснення правосуддя.

14. Різне.

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