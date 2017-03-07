24.04.2017 17:58



У Відні (Австрія) завершився 24 Конкурс з міжнародного комерційного арбітражу ім. В.Віса (The Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot). Україну на змаганнях за підтримки АО Spenser & Kauffmann представляла команда студентів Київського національного університету ім. Т.Шевченка.

Крім фінансової підтримки участі команди (в команду увійшли студенти КНУ Данило Рудик, Андрій Бузницький, Валерія Шуляк та Дмитро Омельчак), у Spenser & Kauffmann також забезпечили методичну допомогу. Тренером під час підготовки до конкурсу і на всіх його етапах виступив радник Микола Ліхачов. Крім того, М.Ліхачов, а також юрист Катерина Шокало виступили арбітрами на конкурсі.

Конкурс з міжнародного комерційного арбітражу, який щорічно проходить у Відні, є найбільшим судовим змаганням в світі. Він проводиться під егідою Комісії ООН з права міжнародної торгівлі. Його учасники показують знання і вміння застосовувати міжнародне приватне право, яке регламентується Конвенцією ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 року. Цього року змагання відбулося за правилами Центру арбітражу та медіації канадсько-бразильської торгової палати (CAM-CCBC).

Вперше конкурс відбувся в 1993-1994 рр. Тоді в ньому взяли участь 11 команд з 9 країн. Цього року змагалися 338 команд з 76 країн світу (близько 2 тисяч студентів). А з органзізаторами, арбітрами і тренерами в цілому конкурс об'єднав понад 4 тис. осіб. Перемогу в конкурсі вже втретє за останні 6 років здобула команда з Університету Оттави (Канада).

Закон і Бізнес