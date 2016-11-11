24.04.2017 15:46



Аналогічні правові наслідки рішення за конституційною скаргою і поданням, три місяці на їх розгляд у загальному порядку та конкурсний відбір суддів Конституційного Суду за поданням нардепів і погодженням профільного комітету ВР.

Такі основні положення проекту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення у відповідність до вимог Конституції України діяльності Конституційного Суду України» № 6406, який вніс до Верховної Ради народний депутат Валерій Писаренко, передає «Закон і Бізнес».

Як відомо, 11 квітня Верховна відхилила проект нового Закону про Конституційний Суд України, який був невід'ємною частиною розпочатої судової реформи. Таким чином запровадження інституту конституційної скарги відкладається щонайменше до осені цього року. На що очікують 87 вже поданих до КС скарг.

Тож основна мета законопроекту № 6406 — унормування механізму розгляду конституційних скарг суддями КС.

Згідно з положеннями законопроекту, письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції України (конституційність) закону України (його окремих положень), що застосований в остаточному судовому рішенні у справі суб'єкта права на конституційну скаргу — визначається як конституційна скарга.

Суб'єктом права на таку скаргу є особа, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні закон України (або його окремі положення) суперечить Конституції. До суб'єктів права на конституційну скаргу не належать юридичні особи публічного права.

Розгляд конституційних скарг пропонується здійснювати в загальному порядку. Питання про відкриття провадження у справах за конституційними скаргами вирішується Колегіями суддів Конституційного Суду України.

У разі відкриття провадження, розгляд справ буде здійснюватися на пленарних засіданнях суду, яке є повноважним, якщо на ньому присутні не менше 12 суддів. Рішення приймається — якщо за це проголосувало не менше 10 суддів.

«Навантаження на суддів не зросте. Оскільки зникне основна маса справ щодо розгляду конституційних звернень фізичних та юридичних осіб щодо тлумачення Конституції та законів України. Звичайно із впровадженням інституту конституційної скарги буде збільшення їх надходження, так як було з петиціями, але з часом все стане на свої місця», — запевняє автор проекту.

Крім того, результатом конституційної скарги може бути визнання закону неконституційним (повністю або в частині), тобто за наслідками розгляду результат є аналогічним розгляду конституційних подань. З огляду на це, незалежно від суб’єкта подання процедура розгляду таких питань має бути однакова.

Законопроектом встановлено граничний строк провадження у справах за конституційними скаргами, який не повинен перевищувати трьох місяців.

Також, згідно проекту, запроваджується конкурсний відбір кандидатів на посаду суддів КС.

Відбір кандидатур на посаду здійснюють конкурсні комісії, які створюють відповідно Президент, Верховна Рада, з'їзд суддів, а в період між з'їздами – Рада суддів України.

Згідно порядку призначення на посади суддів КС, відбір таких кандидатур здійснюватиметься на конкурсних засадах профільним комітетом Верховної Ради. Водночас право подання пропозиції матимуть депутатські фракції (депутатські групи), група позафракційних народних у кількості, не меншій за кількісний склад найменшої депутатської групи.

Далі комітет ВР розглядає заяву особи, яка виявила намір обійняти посаду судді КС, та документи, подані з пропозиціями депутатських фракцій (депутатських груп) та подає на розгляд Верховної Ради рекомендацію з висновками щодо кожного кандидата.

Призначеним на посаду судді Конституційного Суду України вважається кандидат, який за результатами голосування отримав більшість голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради. У разі якщо два або більше кандидатів наберуть однакову кількість голосів, проводиться повторне голосування за цих кандидатів. Рішення про призначення на посаду судді Конституційного Суду оформлюється відповідною постановою ВР.

Концепція «поставити на рамки існуючого Закону» дозволить в короткий термін запровадити інститут конституційної скарги в Україні, вважає В.Писаренко.

«Сподіваюсь на невідкладний розгляд Верховною Радою поданого мною законопроекту, що надасть змогу реалізувати громадянами своє конституційне право на звернення із конституційною скаргою до Конституційного Суду України», — зазначив нардеп.

Закон і Бізнес