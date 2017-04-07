24.04.2017 14:23



Розглянувши інформацію про понад сотню кандидатів у судді Верховного Суду, Громадська рада доброчесності винесла стосовно 52 з них негативні висновки. Їх тексти розміщені у вільному доступі.

Висновки були затверджені на засіданнях ГРД 12, 14, 18 та 20 квітня, передає «Закон і Бізнес».

З їх текстами можна ознайомитися за посиланнями:

Бринцев Олексій Васильович - висновок про невідповідність

Вус Світлана Михайлівна - висновок про невідповідність

Кафідова Олена Василівна - висновок про невідповідність

Кононова Ольга Валеріївна - висновок про невідповідність

Лесько Алла Олексіївна - висновок про невідповідність

Маліченко Василь Володимирович - висновок про невідповідність

Мойсюк Микола Іванович - висновок про невідповідність

Погрібний Сергій Олексійович - висновок про невідповідність

Русанова Вікторія Борисівна - висновок про невідповідність

Сащенко Ігор Сергійович - висновок про невідповідність

Семенюк Геннадій Васильович - висновок про невідповідність

Антоненко Наталія Олександрівна - висновок про невідповідність

Бурда Петро Олексійович - висновок про невідповідність

Бутирський Андрій Анатолійович - висновок про невідповідність

Демяносов Олександр Власович - висновок про невідповідність

Ємець Анатолій Анатолійович - висновок про невідповідність

Заїка Микола Миколайович - висновок про невідповідність

Калініч Наталія Іванівна - висновок про невідповідність

Кізюн Людмила Іванівна - висновок про невідповідність

Кравець Олександр Олександрович - висновок про невідповідність

Кривенда Олег Вікторович - висновок про невідповідність

Мельник Андрій Іванович - висновок про невідповідність

Охрімчук Людмила Іванівна - висновок про невідповідність

Саранюк Василь Іванович - висновок про невідповідність

Акулова Ніна Володимирівна - висновок про невідповідність

Алєєва Інна Вячеславівна - висновок про невідповідність

Бабкова Тетяна Вікторівна - висновок про невідповідність

Ганечко Олена Миколаївна - висновок про невідповідність

Гуйван Петро Дмитрович - висновок про невідповідність

Демидова Алла Маркіянівна - висновок про невідповідність

Дроботова Тетяна Борисівна - висновок про невідповідність

Іваненко Яна Леонідівна - висновок про невідповідність

Картере Валерій Іванович - висновок про невідповідність

Кравченко Станіслав Іванович - висновок про невідповідність

Панова Ірина Юріївна - висновок про невідповідність

Печений Олег Петрович - висновок про невідповідність

Сірош Микола Васильович - висновок про невідповідність

Азевич Володимир Броніславович - висновок про невідповідність

Алєйніков Володимир Олександрович - висновок про невідповідність

Баранець Олександр Миколайович - висновок про невідповідність

Баранець Олександр Миколайович - окрема думка Савчука А.В. (20.04.2017)

Бершов Геннадій Євгенович - висновок про невідповідність

Бершов Геннадій Євгенович - окрема думка Савчука А.В. (20.04.2017)

Білецька Людмила Миколаївна - висновок про невідповідність

Борисюк Інна Едуардівна - висновок про невідповідність

Вовк Павло Вячеславович - висновок про невідповідність

Голосій Ростислав Анатолійович - висновок про невідповідність

Голубицький Станіслав Савелійович - висновок про невідповідність

Голяшкін Олег Володимирович - висновок про невідповідність

Гриців Михайло Іванович - висновок про невідповідність

Гришин Геннадій Анатолійович - висновок про невідповідність

Єлфімов Олександр Васильович - висновок про невідповідність

Жданова Валентина Сергіївна - висновок про невідповідність

Козир Тетяна Павлівна - висновок про невідповідність

Коломис Вікторія Вікторівна - висновок про невідповідність

Маринчак Нінель Євгенівна - висновок про невідповідність

Маринчак Нінель Євгенівна - окрема думка Савчука А.В. (20.04.2017)

Наріжний Сергій Юрійович - висновок про невідповідність

Подкопаєв Сергій Васильович - висновок про невідповідність

Присяжнюк Оксана Василівна - висновок про невідповідність

Ситников Олександр Федотович - висновок про невідповідність

Станік Сергій Романович - висновок про невідповідність

Ульянов Руслан Анатолійович - висновок про невідповідність

Чернобай Олег Іванович - висновок про невідповідність

Юхименко Руслана Іванівна - висновок про невідповідність

Швецова Лариса Анатоліївна - висновок про невідповідність

«Якщо кандидат отримав «негативний» висновок від ГРД, члени колегії можуть з ним погодитись, і тоді кандидат отримує нуль балів за доброчесність. У разі необхідності отримати додаткову інформацію з метою формування достатньої аргументації та запобігання подальших можливих судових оскаржень колегія Комісії оголошує перерву стосовно такого кандидата. Після отримання необхідної інформації під час пленарного засідання у повному складі Комісія може ухвалити рішення про відхилення негативного висновку ГРД, за умови голосування за це не менш, ніж 11 членів Комісії. Отже, кандидату нараховується нуль балів за доброчесність. Такий результат фактично означає, що кандидат опиняється в кінці рейтингу», – пояснив голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Козьяков.

Чому одним претендентам пощастило не впасти в немилість членів ГРД, а іншим доведеться відповідати за поставлені їм за провину гріхи перед ВККС, читайте у статті «Громадська «інквізиція».

Закон і Бізнес