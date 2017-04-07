Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Конкурс до ВС: оприлюднені 52 висновки про невідповідність кандидатів

Серед кандидатів, які отримали висновок про невідповідність від ГРД — судді ВГСУ та ВСУ.

Серед кандидатів, які отримали висновок про невідповідність від ГРД — судді ВГСУ та ВСУ.

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