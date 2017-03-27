24.04.2017 12:11



Питання незалежної експертизи системи е-декларацій стало причиною розколу серед членів Національного агентства з питань запобігання корупції. «Недолугий» проект технічного завдання аудиту від голови НАЗК не підтримала половина членів.

Проти запропонованого проекту експертизи виступили члени НАЗК Руслан Радецький та Руслан Рябошапка, передає «Закон і Бізнес».

«Питання проведення незалежної експертизи (аудиту) системи «Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» не було підтримано двома з чотирьох членів Національного агентства з питань запобігання корупції. Це означає, що початок проведення незалежної технічної експертизи Реєстру е-декларування відтерміновується», — повідомили в НАЗК.

Нагадаємо, необхідність проведення аудиту реєстру виникла через черговий збій системи за три дні до завершення другої хвилі декларування: користувачі реєстру декларацій почали скаржитися на проблеми з доступом. В НАЗК заявили, що відповідає за адміністрування реєстру ДП «УСС», а в Держспецзв'язку поскаржилися на атаки хакерів.

До аудиторської комісії запропоновано включити народних депутатів, міжнародних експертів, представників громадськості, а також вітчизняних фахівців у сфері запобігання корупції.

Однак проект технічного завдання аудиту, запропонований головою Агентства Наталією Корчак, став причиною розколу серед членів НАЗК.

«Практично, головою НАЗК запропоновано експертизу заради самої експертизи, а бажання встановити об'єктивні причини неякісної роботи ІТС «Реєстр» залишилися без належної уваги зі сторони автора проекту. І швидше є предметом формування інформаційного приводу щодо намагання вирішити питання», — написав у Фейсбук член НАЗК Руслан Радецький.

Він назвав проект голови НАЗК «недолугим» та запропонував обрати аудитора серед п’яти провідних експертних організацій. Крім того Р.Радецький вважає, що адміністратором реєстру на час аудиту має стати НАЗК, оскільки на його думку, ДП «УСС» не може бути його учасником.

«Звичайно, найкращим варіантом було б, коли функцію адміністратора виконувало саме НАЗК, але дану пропозицію, як і інші, члени НАЗК Н. Корчак та О. Скопич відкинули, що завело в глухий кут ідею незалежного аудиту і сподівання на отримання об’єктивного експертного висновку», — написав він.

Закон і Бізнес