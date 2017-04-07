24.04.2017 09:42



24 квітня Вища кваліфікаційна комісія суддів проводить наступну серію співбесід з 33 кандидатами на посади суддів Верховного Суду. Семеро з цих кандидатів мають негативний висновок ГРД.

Трансляція за касаційними судами ведеться на youtube-каналі ВККС, передає «Закон і Бізнес».

Кандидати, з якими проводитиметься співбесіда:

1. Абрамов Петро Станіславович — Касаційний цивільний суд

2. Акулова Ніна Володимирівна — Касаційний господарський суд

3. Алєєва Інна Вячеславівна — Касаційний господарський суд

4. Анцупова Тетяна Олександрівна — Касаційний адміністративний суд

5. Бабкова Тетяна Вікторівна — Касаційний цивільний суд

6. Бевзенко Володимир Михайлович — Касаційний адміністративний суд

7. Білецька Людмила Миколаївна — Касаційний господарський суд

8. Богачук Ярослав Олександрович — Касаційний цивільний суд

9. Бойчук Ігор Васильович — Касаційний цивільний суд

10. Бондар Володимир Борисович — Касаційний кримінальний суд

11. Васильєв Олександр Павлович — Касаційний кримінальний суд

12. Ганечко Олена Миколаївна — Касаційний адміністративний суд

13. Ганзенко Олександр Олександрович Касаційний адміністративний суд

14. Голубицький Станіслав Савелійович — Касаційний кримінальний суд

15. Горох Олексій Петрович — Касаційний кримінальний суд

16. Гришин Геннадій Анатолійович — Касаційний кримінальний суд

17. Гуйван Петро Дмитрович — Касаційний цивільний суд

18. Гумега Оксана Валеріївна — Касаційний господарський суд

19. Данилевич Надія Андріївна — Касаційний адміністративний суд

20. Демидова Алла Маркіянівна — Касаційний господарський суд

21. Демидюк Ольга Борисівна — Касаційний цивільний суд

22. Дроботова Тетяна Борисівна — Касаційний господарський суд

23. Іваненко Яна Леонідівна — Касаційний адміністративний суд

24. Кишакевич Лев Юрійович — Касаційний кримінальний суд

25. Кібенко Олена Рувімівна — Касаційний господарський суд

26. Коломис Вікторія Вікторівна Касаційний господарський суд

27. Коротенко Євген Васильович — Касаційний цивільний суд

28. Лобойко Леонід Миколайович — Касаційний кримінальний суд

29. Марчук Наталія Олегівна — Касаційний кримінальний суд

30. Миркушіна Наталія Станіславівна — Касаційний кримінальний суд

31. Печений Олег Петрович — Касаційний цивільний суд

32. Святецький Віктор Валентинович — Касаційний адміністративний суд

33. Сірош Микола Васильович — Касаційний адміністративний суд

З висновками Громадської ради доброчесності стосовно кандидатів можна ознайомитися тут.

«Якщо кандидат отримав «негативний» висновок від ГРД, члени колегії можуть з ним погодитись, і тоді кандидат отримує нуль балів за доброчесність. У разі необхідності отримати додаткову інформацію з метою формування достатньої аргументації та запобігання подальших можливих судових оскаржень колегія Комісії оголошує перерву стосовно такого кандидата. Після отримання необхідної інформації під час пленарного засідання у повному складі Комісія може ухвалити рішення про відхилення негативного висновку ГРД, за умови голосування за це не менш, ніж 11 членів Комісії. Отже, кандидату нараховується нуль балів за доброчесність. Такий результат фактично означає, що кандидат опиняється в кінці рейтингу», – пояснив голова ВККС Сергій Козьяков.

Закон і Бізнес