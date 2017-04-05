24.04.2017 13:28



26 квітня комітет з процесуального права Асоціації правників України проведе відкрите засідання «Основні зміни до Господарського процесуального кодексу України» за участі суддів, науковців та експертів.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес», обговорення почнеться о 13:00 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Зала Вченої Ради).

Під час заходу планується розглянути такі питання:

1. Ключові зміни до господарської юрисдикції.

2. Новели розгляду господарських справ в суді першої інстанції:

- Оновлені підходи до інституту забезпечення позову. Зустрічне забезпечення.

- Учасники судового процесу: ключові зміни.

- Доказування в господарському процесі: нові підходи та засоби доказування

- Відповідальність учасників судового процесу за зловживання правами та невиконання процесуальних обов’язків.

3. Особливості апеляційного оскарження.

Організаторами дискусії виступають: комітет з процесуального права Асоціації правників України, Рада з питань судової реформи при Президентові України та КНУ імені Тараса Шевченка.

Детальніше читайте тут.

Закон і Бізнес