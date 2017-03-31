24.04.2017 08:55



Цього тижня у столиці нотаріуси говоритимуть про захист прав кредиторів, а в Харкові обговорять зміни до процесуального законодавства та впровадження медіації в Україні. Про ці та інші події читайте в анонсі від «ЗіБ».

24 квітня

Засідатимуть перша та друга дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя.

Вони розглянуть 8 дисциплінарних справ та 34 скарги на дії суддів із судів різних інстанцій.

У Харкові збереться круглий стіл «Незалежність та ефективність судової гілки влади в Україні у світлі змін до процесуального законодавства».

Його проводять Асоціація правників України спільно з Радою з питань судової реформи та проектом Ради Європи «Підтримка впровадженню судової реформи в Україні».

25 квітня

Збереться на засідання Вища рада правосуддя.

Вона розгляне матеріали щодо внесення подань Президенту про призначення 34 суддів до місцевих судів, а також про звільнення 11 суддів за загальними обставинами.

У Києві пройде семінар «Міжнародні договори в правовій системі України: сімейно-правовий аспект».

Навчання організоване секцією міжнародного сімейного права комітету сімейного права Асоціації адвокатів України спільно з Американським центром загального права Київського національного університету ім.Т.Шевченка, Студією сучасного права та Центром сімейно-правових досліджень.

У столиці пройде відкрита дискусія «Законопроект про ТОВ №4666: від першого до другого читання».

Учасники заходу, яким опікується комітет з корпоративного права та фондового ринку Асоціації правників України, дізнаються, які зміни були внесені до законопроекту під час його підготовки до другого читання.

У Харкові відбудеться зустріч фокус-групи «Впровадження механізмів медіації у процесуальне законодавство України».

Захід проводить Асоціація правників України спільно з проектом Ради Європи «Підтримка впровадженню судової реформи в Україні».

26 квітня

Засідатиме третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя.

Вона розгляне 3 дисциплінарні справи щодо суддів Київщини та 9 скарг на дії суддів.

У Києві збереться круглий стіл «Захист прав кредиторів».

Під час заходу, організованого Нотаріальною палатою України, обговорюватимуться проблемні аспекти реалізації прав кредиторів та роль нотаріусів у системі забезпечення їхніх прав.

27 квітня

Засідатиме перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя.

На порядку денному — розгляд 4-х дисциплінарних справ та 12-х скарг на дії суддів.

У столиці пройде семінар «Як відкрити свій бізнес у США та отримати робочу візу».

Навчання організовує відділення Асоціації правників України у м.Києві.

28 квітня

У столиці відбудеться лекція «Просування бренду в соціальних мережах: правила успіху».

Її проводять комітет міжнародного права разом з комітетом організації та маркетингу адвокатської діяльності Асоціації адвокатів України.

У Дніпрі збереться круглий стіл «Адвокатське розслідування. Можливості адвоката як захисника та представника потерпілого».

Під час заходу, яким опікується відділення Асоціації правників України в Дніпропетровській області, обговорюватимуться окремі аспекти адвокатської діяльності в кримінальному процесі, зокрема під час представництва інтересів потерпілого.

29 квітня

У Краматорську пройде семінар з підвищення кваліфікації адвокатів.

Навчання, яке проводить Національна асоціація адвокатів України, буде присвячене найбільш актуальним питанням тлумачення та застосування українського законодавства, адвокатської етики тощо.

Закон і Бізнес