Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ В Італії штрафуватимуть горе-поварів, які турбують громадян різкими запахами

Після заборони на запахи під час приготування страв невдоволення може викликати і їх вживання просто неба.

Після заборони на запахи під час приготування страв невдоволення може викликати і їх вживання просто неба.

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