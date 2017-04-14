22.04.2017 10:54



Сильний запах смаженої їжі на вулицях Італії відтепер вважається адміністративним правопорушенням. Відповідне рішення ухвалив місцевий суд одного з містечок.

Напередодні жителі невеликого містечка Монтефальконе (провінція Гориція) звернулися до суду з позовом на своїх сусідів. Нещасні позивачі не могли більше терпіти смороду, який надходив під час приготування їжі з першого поверху квартири, в якій проживала немолода пара. Як пишуть місцеві ЗМІ, Роберто В. і Марію П. визнали винними за ст.674 кримінального кодексу Італії. Санкція статті передбачає штраф у розмірі €1,5 тис. або арешт на один місяць.

У постанові суду мовиться, що особливо сильні запахи, які не дають дихати на повні груди, надалі вважатимуться «нюховим неспокоєм». До нього можна віднести запах смажених продуктів, горілого масла, часнику тощо.

Такий вердикт підтримав і Верховний касаційний суд Італії. Це означає, що відтепер поганим кухарям, причому не тільки приватним особам, а й працівникам закладів громадського харчування, щоб уникнути покарання, доведеться піти назустріч громадянам, котрі потерпають від сильних запахів, і щільно зачиняти двері та вікна під час приготування страв.

Щорічно до місцевих трибуналів подається близько мільйона позовів від розгніваних італійців, незадоволених тим, що і як готують їхні сусіди. Як правило, вони роками очікують вердикту.