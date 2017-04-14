22.04.2017 12:49



В Оклахома-Ситі місцеву жительку засуджено до трьох довічних строків за те, що вона в образі відьми тероризувала свою 7-річну внучку.

51-річна Женева Робінсон визнала себе винною в п’яти епізодах жорстокого поводження з дитиною. Вона зізналася в тому, що, переодягнувшись відьмою Нельдою, дряпала шию дівчинки, била її по обличчю й руках, різала волосся, коли та спала, повідомляє Ассошіейтед Пресс.

«Її поведінка жахлива й назавжди залишила вплив на цю дитину, її братів і сестер», — сказала помічник окружного прокурора Меридит Істер.

У суді було продемонстровано 3-хвилинне відео з мобільного телефону. На ньому видно Ж.Робінсон, яка одягнена в чорне, на обличчі — щось схоже на маску, а руки пофарбовані в зелений колір.

Сторона захисту пояснила поведінку підсудної тим, що жінці «не вистачало сил, аби контролювати дитину». Але при цьому визнала, що та «зайшла надто далеко». Ж.Робінсон заявила, що лікується від біполярного розладу та шизофренії.

Стосовно коханця засудженої, Джошуа Грейнджера, також був винесений обвинувальний вердикт після того, як він визнав себе винним за одним пунктом обвинувачення в жорстокому поводженні з дітьми. Очікується, що чоловік відбуватиме 30-річний строк.

Ж.Робінсон була арештована у вересні 2014 року після того, як дівчинка, котра потерпала від недоїдання, потрапила до лікарні.