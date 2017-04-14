22.04.2017 14:44



Китайські подорожувальники — найщедріші туристи у світі. Вони виявилися лідерами за розміром витрат за кордоном у 2016 році. За цим показником китайці впевнено обігнали американців і німців.

За інформацією Всесвітньої туристичної організації (UNWTO), громадяни КНР витратили на зарубіжні поїздки минулого року $261 млрд. Зростання порівняно з 2015-м становить 12%.

Прикметно, що найбільше туристи з Піднебесної вподобали Японію. Майже кожен четвертий відвідувач цієї країни — китаєць. Загалом кожен десятий мандрівник у світі є вихідцем з КНР.

На другому місці за показником витрат опинилися громадяни США. Витрати американських туристів зросли до $122 млрд (плюс 8%).

Замикає трійку Німеччина з результатом $81 млрд. Це на 5% більше, ніж у 2015 році. Четверта позиція дісталася Великій Британії ($64 млрд), п’ята — Франції ($41 млрд). Всі ці ринки туризму продемонстрували зростання в 2016-му.

У лютому повідомлялося, що Китай заробив на внутрішніх туристах понад $61 млрд за період святкування Нового року за східним календарем. А на початку жовтня 2016 року — що мандрівники із цієї країни витратили $60 млрд на поїздки у вихідні з нагоди дня заснування КНР.