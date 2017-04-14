23.04.2017 11:30



Уряд Чорногорії ввів тимчасову заборону на зведення будь-яких споруд у Которі. Такий захід пов’язаний з тим, що місту загрожує виключення зі списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Мораторій на будівництво діятиме 6 місяців. За цей період влада збирається розробити план сталого розвитку території, що охороняється, який задовольнив би всі зацікавлені сторони, повідомляє Prian.ru.

Котор був унесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 1979 році. А в 1980-му до цього переліку був уключений і чорногорський національний парк «Дурмітор».