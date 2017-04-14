23.04.2017 14:22



Жителя американського міста Су-Фолс (штат Південна Дакота) оштрафували на $190 за те, що він вигулював свого королівського пітона без повідка.

Служба контролю за тваринами зацікавилася чоловіком після отримання скарги на змію, яка повзала по парку. Власник пітона стверджує, що був уражений, коли до нього підійшов співробітник служби і виписав штраф за «плазуна, який вільно пересувається». «Він фактично наказав мені прив’язати змію мотузкою», — розповів чоловік.

Представниця служби контролю за тваринами Джулі ДеДжонг повідомила, що закони, які діють у місті, забороняють випускати домашніх тварин на вулицю без повідка. Змію, за її словами, можна було б вигулювати в коробці. «Якщо вона в громадському місці без повідка, то вона на волі, — пояснила Дж.ДеДжонг. — Закони не передбачають відмінностей між тваринами».

Жінка додала, що любителям змій слід ураховувати негативні емоції, які викликають їхні вихованці в людей. Власник пітона вірить, що може вплинути на ставлення людей до змій, і планує оскаржити штраф у суді, повідомляє Ассошіейтед Пресс.

Королівські пітони — неотруйні змії із Західної та Центральної Африки, які досягають 1,2—1,5 м у довжину. З огляду на відносно невеликі розміри й спокійну вдачу їх неважко тримати в неволі, тому ці плазуни дуже популярні у любителів тварин.