23.04.2017 17:15



У 2016 році туристи кинули у фонтан в Римі близько €1,4 млн. Востаннє подібні підрахунки публікувалися в 2013-му. Отже, новий результат перевищує попередній на €100 тис.

За статистикою, мандрівники найчастіше кидають євро, долари та ієни, проте останнім часом у фонтані зустрічається все більше австралійських доларів, повідомляє італійська La Repubblica.

Гроші будуть передані католицькій благодійній організації Caritas, яка перекаже їх на будівництво безкоштовного супермаркету та їдальні для незаможних сімей, притулки для жебраків й інші цілі.

Також, крім монет, в різний час із Треві діставали медальйони із зображенням Діви Марії й папи римського Франциска, ключі, замки, браслети, а також безліч сонцезахисних окулярів.

Фонтан Треві — найбільший в Італії: його ширина — 20 м, висота в центрі — 26 м. Він був побудований у 1732—1762 роках архітектором Ніколою Сальві.

Згідно з повір’ям той, хто, стоячи до фонтану спиною, кине в нього монету, приїде до Риму знову. Якщо ж кинути відразу дві монети — чекай любовної зустрічі, три — до весілля, чотири — до багатства. А ось 5 монет — це вже до розлуки. Головне — не прорахуватися.

До речі, тим, хто захоче піти слідами героїні кінострічки Федеріко Фелліні «Dolce Vita» і скупатися у фонтані, необхідно приготувати €200. Саме стільки становить штраф за таке правопорушення. Та й не факт, що ви зможете пробитися через натовп, який завжди оточує цю архітектурну пам’ятку.