Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Підраховано річний дохід від найбільшого фонтану в Італії

Фонтан Треві приносить не тільки естетичну насолоду жителям Рима, а й непоганий дохід на потреби нужденних.

Фонтан Треві приносить не тільки естетичну насолоду жителям Рима, а й непоганий дохід на потреби нужденних.

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