Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Протест вимагає свободи

У Страсбурзі радять застосовувати до мітингувальників не право сили, а силу права та складати протоколи про адмінправопорушення на місці.

У Страсбурзі радять застосовувати до мітингувальників не право сили, а силу права та складати протоколи про адмінправопорушення на місці.

Матеріали за темою

Коментарі

До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!