Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Розлучення з нерухомістю

Для поділу майна між фактичним подружжям необхідно встановити, чи вели сторони спільне господарство.

Для поділу майна між фактичним подружжям необхідно встановити, чи вели сторони спільне господарство.

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