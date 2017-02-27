21.04.2017 17:58



Третій рік поспіль видання International Tax Review номінувало ЮФ AVELLUM на престижну премію European Tax Awards. Так, фірма вчергове підтвердила, що є одним з визнаних та найчастіше рекомендованих податкових консультантів в Україні.

Зокрема, у 2017 році AVELLUM отримала номінації в таких категоріях:

• «Українська юридична фірма року з питань податкового права»;

• «Українська юридична фірма року з питань трансфертного ціноутворення»;

• «Угода року у сфері товарів широкого вжитку в Європі» та «M&A-угода року в Європі».

Щорічна премія European Tax Awards, започаткована у 2005 році, визначає провідних міжнародних спеціалістів з податкового права в Європі. Для цього European Tax Awards ITR проводить дуже детальні дослідження з використанням різних джерел. Це, зокрема, подання фірмами анкет, обговорення з податковими радниками та юристами, податковими менеджерами та юрисконсультами для визначення й нагородження фірм за інноваційну роботу.