21.04.2017 17:23



Вища кваліфікаційна комісія суддів затвердила остаточний графік проведення співбесід для усіх кандидатів у конкурсі на посади суддів Верховного Суду. Комісія спілкуватиметься з кожним кандидатом окремо до 26 травня.

Про це виданню «Закон і Бізнес» повідомили у ВККС.

Згідно рішення Комісії, затверджено такі графіки:

- 10 травня 2017 року – перелік кандидатів, стосовно яких проводитиметься співбесіда за цим посиланням;

- 11 травня 2017 року – перелік кандидатів, стосовно яких проводитиметься співбесіда за цим посиланням;

- 12 травня 2017 року – перелік кандидатів, стосовно яких проводитиметься співбесіда за цим посиланням;

- 15 травня 2017 року – перелік кандидатів, стосовно яких проводитиметься співбесіда за цим посиланням;

- 17 травня 2017 року – перелік кандидатів, стосовно яких проводитиметься співбесіда за цим посиланням;

- 19 травня 2017 року – перелік кандидатів, стосовно яких проводитиметься співбесіда за цим посиланням;

- 22 травня 2017 року – перелік кандидатів, стосовно яких проводитиметься співбесіда за цим посиланням;

- 24 травня 2017 року – перелік кандидатів, стосовно яких проводитиметься співбесіда за цим посиланням;

- 26 травня 2017 року – перелік кандидатів, стосовно яких проводитиметься співбесіда за цим посиланням.

Співбесіди проходитимуть у приміщенні ВККС (м.Київ, вул. Механізаторів, 9) з 9:00.

Закон і Бізнес