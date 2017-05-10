Вища кваліфікаційна комісія суддів затвердила остаточний графік проведення співбесід для усіх кандидатів у конкурсі на посади суддів Верховного Суду. Комісія спілкуватиметься з кожним кандидатом окремо до 26 травня.
Про це виданню «Закон і Бізнес» повідомили у ВККС.
Згідно рішення Комісії, затверджено такі графіки:
- 10 травня 2017 року – перелік кандидатів, стосовно яких проводитиметься співбесіда за цим посиланням;
- 11 травня 2017 року – перелік кандидатів, стосовно яких проводитиметься співбесіда за цим посиланням;
- 12 травня 2017 року – перелік кандидатів, стосовно яких проводитиметься співбесіда за цим посиланням;
- 15 травня 2017 року – перелік кандидатів, стосовно яких проводитиметься співбесіда за цим посиланням;
- 17 травня 2017 року – перелік кандидатів, стосовно яких проводитиметься співбесіда за цим посиланням;
- 19 травня 2017 року – перелік кандидатів, стосовно яких проводитиметься співбесіда за цим посиланням;
- 22 травня 2017 року – перелік кандидатів, стосовно яких проводитиметься співбесіда за цим посиланням;
- 24 травня 2017 року – перелік кандидатів, стосовно яких проводитиметься співбесіда за цим посиланням;
- 26 травня 2017 року – перелік кандидатів, стосовно яких проводитиметься співбесіда за цим посиланням.
Співбесіди проходитимуть у приміщенні ВККС (м.Київ, вул. Механізаторів, 9) з 9:00.
Сьогодні голова ВККС Сергій Козьяков роз'яснював подальшу процедуру кваліфікаційного оцінювання перед співбесідами першої групи кандидатів до ВС.
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