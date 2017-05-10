Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Конкурс до ВС: визначено остаточний графік співбесід

Сьогодні голова ВККС Сергій Козьяков роз'яснював подальшу процедуру кваліфікаційного оцінювання перед співбесідами першої групи кандидатів до ВС.

Сьогодні голова ВККС Сергій Козьяков роз'яснював подальшу процедуру кваліфікаційного оцінювання перед співбесідами першої групи кандидатів до ВС.

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