21.04.2017 16:46



Польські судді 20 квітня на півгодини призупинили роботу. Таким чином вони висловили протест відносно законопроекту про реформу судової системи, який подано на розгляд Сейму. Судді назвали протест зборами, бо не мають права страйкувати.

Про це повідомляє «Польське радіо», передає «Закон і Бізнес».

У проекті, відносно якого протестують судді, передбачається створення в Краєвій раді судочинства двох зібрань та припинення терміну повноважень 15 суддів – членів Краєвої ради судочинства після 30 днів від набуття чинності закону. Судді аргументують, що згідно зі 187 статтею Конституції термін повноважень членів цієї ради, що обираються, складає 4 роки.

«Немає згоди на таку реформу. На наш погляд, це тотальна політизація органу, який має захищати суди від політики, має стежити, щоб конкретний політик, у конкретній справі, не чинив тиску на суд. В усіх, хто зазнає пов’язаної з цим незручності, я хочу попросити зрозуміння: ми робимо це для громадянина, для незалежого суду», – заявив речник Краєвої ради судочинства Вальдемар Журек.

Він також додав, що судді самі вирішували, чи приєднатися до півгодинного протесту опівдні. Через те, що судді не можуть проводити страйку, свою акцію назвали не протестом, а зборами. Суддівські збори скликано, наприклад, у всіх районних, окружних та апеляційних судах Кракова. Віце-міністр юстиції Лукаш Пєб’як у спеціальному зверненні до суддів закликав, щоб зібрання не були дошкульними для громадян та працівників судів.

Закон і Бізнес