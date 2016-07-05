21.04.2017 15:56



В результаті обшуку працівниками ДФС у приміщенні клієнта, двох його адвокатів забрала «швидка». Юристи наголошують: податківці не тільки не мали права бити захисників, а і взагалі не уповноважені здійснювати досудове розслідування.

Про це ідеться у відкритому зверненні АПУ до Державної фіскальної служби, передає «Закон і Бізнес».

Приводимо повний текст звернення:

Асоціація правників України (АПУ) закликає працівників Державної фіскальної служби України неухильно дотримуватися законодавства та не чинити перепон у діяльності адвокатів.

Як стало відомо, 20 квітня 2017 року працівники Адвокатського об’єднання «Адвокатська компанія «Соколовський і партнери» приїхали на виклик у зв’язку з проведенням працівниками ДФС України обшуку приміщенні клієнта.

Після доступу до приміщення де відбувались слідчі дії, особи, які проводили обшук, перевищуючи службові повноваження, почали із застосуванням сили виштовхувати з офісу клієнта адвокатів та їх помічників.

Наслідком зазначених дій стало не лише недопущення адвокатів до клієнта, незважаючи на його вимоги, а й завдання тілесних ушкоджень захисникам, двох з яких забрала бригада швидкої допомоги з попереднім діагнозом забій грудної клітини та ушкодження гортані. Окрім того, насильницьким шляхом особи, які проводили обшук, відібрали в адвокатів відеокамеру.

Звертаємо увагу на те, що після внесення змін до Податкового кодексу Розділ ХVІІІ-2 «Податкова міліція» виключений. Враховуючи дану новелу, а також ч. 2 ст. 19 Конституції України, податкова міліція не має права здійснювати досудове слідство.

Слід наголосити, що особи, які проводили обшук, вчинили перешкоди до здійснення правомірної діяльності захисника та представника особи по наданню правової допомоги з використанням свого службового становища та заподіяли умисних тілесних ушкоджень захиснику та представнику особи, що може мати ознаки злочинів, передбачених ч. 2 ст. 397 та ч. 2 ст. 398 Кримінального кодексу України.

Асоціація правників України рішуче засуджує факти порушення працівниками органів Державної фіскальної служби України прав людини і громадянина та перешкоджання професійній діяльності адвокатів.

Ми наполягаємо на необхідності неухильного дотримання прав і забезпечення реалізації гарантій діяльності адвокатів та вимагаємо провести термінове службове розслідування зазначеного інциденту та вжити заходи реагування.

«Особливо вразила ганебна поведінка представників податкової міліції щодо жінки-адвоката. Я переконаний, що не можуть нормальні люди, офіцери, чоловіки принижувати жінок і виривати силою сумки та особисті речі без жодних юридичних підстав, бити жінку-адвоката, розмахувати залізним прутом біля обличчя, погрожувати, на кшталт: «Заходиш до під'їзду - обертайся, а то можна отримати твердим предметом по голові». Це все за межею добра і зла. Тому ця структура не має права на існування і повинна бути негайно ліквідована», — коментує інцидент голова комітету АПУ з податкового та митного права Владислав Соколовський.

Закон і Бізнес