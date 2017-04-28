Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Метод відрядження та пряника

Щодо питання про таємний розгляд пропозицій з приводу відрядження члени Ради проголосували відкрито.

Щодо питання про таємний розгляд пропозицій з приводу відрядження члени Ради проголосували відкрито.

Матеріали за темою

Коментарі

До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!