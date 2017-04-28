У «п’ятирічок», які стомилися жити без роботи, з’явився новий спосіб повернутися до розгляду справ

ЄВГЕН БЕРЕЗОВСЬКИЙ

Згода на тимчасове переведення до іншої установи може дозволити суддям, в яких закінчився строк повноважень, швидше отримати бажане призначення. Адже Вища рада правосуддя продемонструвала, що не затягуватиме із цим питанням. Разом з тим не слід забувати і про додатковий фактор — Адміністрацію Президента.

Робота «на чужині»

Рекомендації для відрядження до інших установ того самого рівня в березні розпочала давати законникам Вища кваліфікаційна комісія суддів. Ідеться про тимчасове переведення на 6 місяців до тих судів, де служителів Феміди, які мають право розглядати справи, більше не залишилося або їх надто мало, щоб упоратись із великим навантаженням.

Минулого місяця кваліфкомісія розглянула можливість «делегування» законників до 13 судів, а у квітні вирішувалося питання про можливу тимчасову роботу ще в 19 інституціях. Водночас охочих бути тимчасово переведеними виявилося не так уже й багато, та й не до кожної установи, що потребувала термінового підкріплення кадрами.

Деяких кандидатів відхилила й сама ВККС. Мовляв, якщо вони залишать нинішнє місце роботи, то проблеми з навантаженням можуть виникнути в рідній установі.

Рекомендації для відрядження до низки установ одержували, як правило, ті, хто раніше працював у судах, що нині перебувають у зоні проведення АТО. Логіку, чому перевага віддавалася саме таким особам, можна пояснити досить просто: з одного боку, ВККС допомагає їм повернутися в професію, а з другого — це не створює проблем зі зростанням навантаження на інших.

Разом з тим, як з’ясувалося, значна частина суддів, котрі нібито мали б посилити установи в інших регіонах, не можуть розглядати справи, оскільки в них завершився 5-річний строк, на який їх було призначено. Втім, як пояснив нашому виданню секретар палати з питань добору і публічної служби суддів ВККС Михайло Макарчук, інакше комісія вчинити не може, бо суддя без повноважень не втрачає свого статусу.

«Пакетне» голосування

Наступною після ВККС своє слово в тимчасовому переведенні законників сказала ВРП. При цьому конституційний орган вирішив дещо вдосконалити процедуру надання дозволу на роботу в інших містах.

Рада ухвалила рішення розглядати матеріали щодо внесення Президентові подання про призначення суддів на посади в місцевих судах разом із матеріалами щодо їх відрядження. Таким чином, за задумом членів колегіального органу, прийшовши на роботу до нової установи, законник зможе відразу почати працювати, а не очікувати ще одного дозволу на це.

«Відрядження судді до іншого суду без його призначення неможливе. У зв’язку із цим доцільно розглядати матеріали щодо рекомендування на відрядження разом з матеріалами про рекомендування на посаду судді», — наголосив заступник голови Ради Вадим Беляневич.

Рішення про об’єднання двох подань було ухвалено щодо деяких суддів, котре числились у судах із зони проведення АТО. Водночас ніхто не заважає колегіальному органу аналогічним чином об’єднати процедури стосовно законників з інших регіонів. Звісно, якщо виникне така потреба.

Отже, судді, які не бажають чекати призначення в «загальній черзі», можуть спробувати скористатися цим інструментом для прискорення повернення в професію.

(Не) Цілком таємно

Для суддів із зони проведення АТО колегіальний орган вирішив зробити ще один виняток. Як зазначили в Раді, п.4 розд.3 Порядку відрядження судді до іншого суду того ж рівня і спеціалізації як тимчасового переведення передбачає, що «не публікуються персональні дані, у тому числі прізвище, ім’я та по батькові, адреси суддів, які проживають (перебувають) у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та в населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, у разі розгляду питань щодо внесення подання про відрядження судді у зв’язку із припиненням роботи суду у зв’язку з військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом».

Тому, як відзначив В.Беляневич, розгляд таких матеріалів потрібно провести в закритому засіданні заради безпеки самих суддів. До того ж, як зауважив заступник голови Ради, відповідно до закону «Про Вищу раду правосуддя» закрите засідання може проводитись у виняткових випадках, визначених цим актом.

За розгляд питань на закритому засіданні члени колегіального органу проголосували одностайно. Відповідно, інформації про подання щодо призначення та відрядження законників, які числяться в судах із зони проведення АТО, немає і в протоколах результатів засідання (див. нижче. — Прим. ред.).

Щоправда, заходи безпеки, якщо вони дійсно потрібні, виглядають дещо дивними. Адже вочевидь оприлюдненими мають бути укази Президента про відрядження законників.

Та й слухати справи такий суддя не буде в масці, а винесені ним рішення разом із прізвищем усе одно потраплятимуть до різноманітних відкритих реєстрів. Тож секрет, про який нібито дбає ВРП, дуже швидко стане відомим усім.

Так само на вул.Банковій можуть нівелювати значення рішення ВРП про «подвійне» подання щодо відрядження та призначення. Звісно, більш логічним виглядало б, якби глава держави підписував їх одночасно, але гарантувати, що саме так і відбуватиметься, ніхто не може.

Відсторонення має межу

Привертає увагу також рішення ВРП, яке матиме принципове значення для формування подальшої практики відсторонення законників, котрих підозрюють у скоєнні злочинів. Так, колегіальний орган вирішив повернути без розгляду клопотання прокуратури про подовження строку тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя Артура Ємельянова з Вищого господарського суду. Оскільки, наголосили в Раді, законодавство містить пряму заборону на подання такого клопотання в межах одного кримінального провадження.

Представники Генпрокуратури зазначали, що законник не повинен повертатися до виконання професійних обов’язків, оскільки «досі існують обставини, які стали підставою для відсторонення». Зокрема, вказувалося, що суддя може використати своє службове становище та зв’язки для уникнення кримінальної відповідальності, а також здатний впливати на свідків, які працюють у судовій системі.

Разом з тим у колегіальному органі наголосили, що відповідно до ч.6 ст.64 закону «Про Вищу раду правосуддя» «повторне звернення Генпрокурора або його заступника із клопотанням про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності або з клопотанням про продовження строку такого відсторонення стосовно судді в межах одного кримінального провадження не допускається, крім випадків скасування попереднього рішення ВРП судом». Нагадаємо, що Рада 12 січня тимчасово відсторонила А.Ємельянова від роботи, а 12 березня подовжила строк цього запобіжного заходу.

Таким чином, якщо прокурори вважають, що під час слідчих дій суддя має бути відсторонений, проводити розслідування доведеться швидше. Інакше вони можуть самі створити ті ризики, про які заявляють у клопотаннях.