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Коментарі

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Андрій

Думаю, що для деяких представників громадських організацій найкращий кандидат в судді - це той, хто найголосніше кричить на майдані. Освіта чи досвід цього кандидата - не основне. Ось це є обличчя з …

26.04.2017 13:28 Відповісти
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Наталія

Як можна називати представниками старої системи кандидатів, які пройдуть такий складний, багатоступеневий добір. Що заважає представникам нової системи пройти відбірковий іспит, питання на якому буду…

26.04.2017 13:21 Відповісти
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Марина

Не розумію взагалі про що йдеться, адже більшість кандидатів, якщо і пройдуть всі етапи, то не залишаться у тих судах, де працюють нині, а роз'їдуться по всій Україні. Як помічник з 15 річним стажем м…

26.04.2017 12:59 Відповісти
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Оксана

Твердження про полегшення "доступу до професії" для помічників дуже перебільшені. Працюю з суддею, яка була помічником до заняття посади судді. Жодного натяку на невпевненість у прийнятті рі…

26.04.2017 12:37 Відповісти
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кандидат-помічник

На мою думку, саме ті помічники, які не просто хочуть писати "чужі" рішення, а відчувають здатність ухвалювати власні, законні та справедливі рішення - приймають участь у доборі, та саме так…

26.04.2017 12:08 Відповісти
0
помічник

дуже дивує так зване "обурення громадськості", адже скорочення терміну навчання з 1 року до 3 міс. не можна вважати преференцією. Під час навчання, готуються до вирішального етапу - кваліфік…

26.04.2017 12:03 Відповісти
0
я

цікаво дізнатися, якими ж це перевагами до 2010 року користувались помічники?…

26.04.2017 12:00 Відповісти
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Патрон

Термін "представник старої системи" у даному контексті немає жодного визначення, а просто голослівна провокація, оскільки система роботи не міняється, міняються лише люди. Важливе значення м…

26.04.2017 11:50 Відповісти