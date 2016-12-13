21.04.2017 14:22



Технологія зберігання даних, яка є основою криптовалюти, може бути використана для захисту даних при вчиненні нотаріальних дій. Експерти попереджають, що Blockchain лише технологія, а для вирішення проблем потрібна ще і воля законодавця.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у Нотаріальній палаті України, про це ішлося під час зустрічі президента НПУ Володимира Марченко з експертом у сфері IT-технологій, докторантом Болонського університету Олексієм Конашевичем, який є одним із співавторів законопроекту «Про електронні довірчі послуги» та запровадження в Україні електронних петицій.

Блокчейн — технологія безпечного зберігання даних, яка використовує розподілену мережу комп'ютерів. Вона є основою криптовалюти (наприклад біткоінів і т.п.) (біткоіни і т.п.) та може бути використана в будь-яких сферах діяльності.

Володимир Марченко зазначив, що використання цієї технології в системі збереження та захисту нотаріальної таємниці необхідно вивчати, однак для повноцінного і ефективного її застосування потрібен професійний супровід. Варто не забувати, що Blockchain залишається всього лише технологією.

Цифрові технології повинні максимально полегшити та спростити роботу з базами, максимально прибрати технічні помилки, забезпечити більшу гарантію безпеки від підробок і надати більше часу нотаріусу для безпосереднього виконання професійних обов’язків.

«Звісно будь-яка цифрова технологія перебирає на себе певну частину рутинної праці і в цьому вбачається її позитивний елемент, однак перед професією виникатиме завдання максимально більшої інтеграції до цього, з метою зрозуміти та здійснювати її супровід», — зауважив президент НПУ.

За словами ж Олексія Конашевича, повноцінне використання технології Blockchain в Україні можливе за умови повного розуміння громадянами її суті та можливостей, а головне бути готовими і усвідомлювати, що це лише технологія і вона не вирішить наявних проблем, які існують в нашому суспільстві. Вони потребують ефективного законодавчого врегулювання.

«Але усе це буде робитися поступово, з врахуванням рівня підготовленості суспільства і наявних механізмів, які зможуть використати цю технологію», — зазначив він.

Учасники зустрічі домовилися про тісну співпрацю у вивченні та аналізі законодавчих ініціатив по можливому впровадженню та супроводу технології Blockchain при вчиненні нотаріальних дій.

Закон і Бізнес