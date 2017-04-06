21.04.2017 12:58
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Вища кваліфікаційна комісія суддів веде трансляцію співбесід з кандидатами у конкурсі на посади суддів Верховного Суду.
Трансляція ведеться на youtube-каналі ВККС, передає «Закон і Бізнес».
Нагадаємо, за результатами дослідження досьє під час кваліфікаційного оцінювання у конкурсі на посади суддів Верховного Суду ВККС призначила перші співбесіди з 32 кандидатами.
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