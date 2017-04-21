21.04.2017 10:58



Депутати пропонують змінити Регламент Верховної Ради в частині голосування. На їх думку, для спрощення роботи достатньо ухвалення актів, які не стосуються третіх осіб, простою більшістю голосів нардепів, а не конституційною.

Про це ідеться у проекті закону «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» (щодо удосконалення процедур прийняття рішень)» № 6299, передає «Закон і Бізнес».

Ініціатори проекту зауважують, що засідання Верховної Ради досить часто проходять за кількості народних депутатів, якої недостатньо для прийняття результативних рішень. Це пояснюється недостатньою дисципліною, політичними демаршами, а також фізіологічними людськими потребами. Левову долю голосувань при цьому складають рішення, які носять характер забезпечення законодавчого процесу, а саме: внесення в порядок денний, голосування за прийняття в першому читанні, голосування за поправки тощо.

Також значна кількість зареєстрованих народними депутатами законопроектів не має законодавчої перспективи через їх низьку якість. Однак вони ускладнюють роботу апарату та комітетів Верховної Ради. Як правило, такі законопроекти вносяться депутатами лише для пропагандистських цілей, — переконані автори документу.

Законопроектом пропонується, що для ухвалення рішень, які не є актами, тобто, не є обов’язковими для виконання третіми особами, та є внутрішніми рішеннями парламенту, не потрібна більшість від конституційного складу Верховної Ради, як це визначено Конституцією.

До таких рішень хочуть віднести зокрема прийняття порядку денного, внесення питань до порядку денного, прийняття законопроектів в першому та другому читаннях, прийняття поправок до законопроекту. Пропонується, щоб такі рішення ухвалювались більшістю народних депутатів, які взяли участь в голосуванні.

Закон і Бізнес