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Коментарі

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скептик

Отакої! Самі собі суперечать: навіщо голосувати за законопроект у першому читанні меншістю, навантажувати комітет опрацюванням поправок до проекту, якщо в нього немає шансів бути проголосованим у ціло…

21.04.2017 17:13 Відповісти