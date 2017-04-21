Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ В Кабміні знайшли, куди вивезти львівське сміття

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Читач

Щось на зразок: нагадити і віднести сусідові під двері. Хай зі своїм сміттям самі розбираються! Як там радив львівський мер усім українцям: допомогай собі сам?!

21.04.2017 17:18 Відповісти