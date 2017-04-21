21.04.2017 10:25



Поки Львівська міська рада вирішуватиме проблеми з утилізацією побутових відходів у місті, його вивозитимуть на полігони інших міст Львівської області. Таке вирішення проблеми мають сьогодні закріпити у меморандумі з органами місцевої влади.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну, передає «Закон і Бізнес».

«Кабінет Міністрів України у співпраці із Львівською обласною державною адміністрацією та місцевими органами самоврядування Львівщини знайшли вирішення проблеми утилізації твердих побутових відходів, що утворюються на території м. Львів. Зокрема, сміття з міста буде вивозитися та утилізуватися на полігонах інших міст Львівської області на той час, поки Львівська міська рада прийме остаточне системне рішення щодо способу подальшої утилізації ТПВ, які утворюються у місті», — говориться у повідомленні.

Домовленості щодо прийому сміття зі Львова на полігонах області буде закріплено у Меморандумі про співпрацю між Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською обласною радою, Львівською міською радою та органами місцевого самоврядування, на території яких розташовані полігони або звалища захоронення твердих побутових відходів.

Підписання Меморандуму планується на 21 квітня 2017 року.

Закон і Бізнес