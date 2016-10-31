20.04.2017 17:59



Прем’єр-міністр пропонує запросити на роботу до міністерств тисячу молодих фахівців. Почати таким чином «перезавантажувати» центральні органи виконавчої влади планують вже восени.

Про це Володимир Гройсман заявив сьогодні під час спілкування зі студентами Національного університету «Києво-Могилянська академія», передає «Закон і Бізнес».

«Тисяча молодих людей - ми думаємо, що восени через публічні конкурси - зможуть прийти в Уряд, міністерства, і стати агентами тих змін, яких сьогодні потребує наша країна», - зазначив Прем’єр-міністр.

Він також додав, що забезпечити гідну оплату праці для нових працівників вдасться завдяки залученню коштів ЄС. А головними вимогами Прем’єр назвав якісну освіту та бажання змін.

Крім того, В.Гройсман розповів про намір запровадити у кожному міністерстві відділи стратегічного планування задля планування роботи «не тільки сьогодні на сьогодні, а на більшу перспективу».

Закон і Бізнес