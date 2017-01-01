Цьогорічні зміни у податковому законодавстві, зустрічні перевірки та статус податкової міліції — стануть темою обговорення на семінарі «Податкова система: як бути успішним в сучасних умовах», який пройде сьогодні, 21 квітня, у Дніпрі.
Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» в Асоціації правників України, семінар почнеться о 10:00 за адресою: м. Дніпро, проспект Олександра Поля,1, Дніпропетровська обласна державна адміністрація.
Участь у обговоренні візьмуть: відділення АПУ в Дніпропетровській області, Рада адвокатів Дніпропетровської області та комітету АПУ з податкового та митного права.
Серед питань до обговорення:
1. Зміни до Податкового кодексу України – 2017.
1.1. Запити на інформацію, зустрічні звірки та перевірки (нові строки та підстави, інші зміни).
1.2. Податок на додану вартість: реєстрація податкових накладних, зупинення реєстрації, Реєстри на відшкодування, перевірки заявлених до відшкодування сум.
2. Оподаткування адвокатської діяльності.
2.1. Оподаткування доходів адвокатів: єдиний податок ІІ та ІІІ групи, самозайняті особи та ФОП на загальній системі.
2.2. Оподаткування в структурі Адвокатського об`єднання (трудові відносини та ЦПД із адвокатами): загальна система оподаткування, платник єдиного податку на ІІІ групі, адвокатські об єднання у статусі неприбуткових організацій.
3. Креативні докази: як виграти податковий спір.
3.1. Статус податкової міліції, починаючи з 01.01.2017.
3.1.1. Повноваження податкової міліції з 01.01.2017.
3.1.2. Допустимість доказів, зібраних співробітниками податкової міліції в період починаючи з 01.01.2017.
3.2. Правомірність проведення податкових перевірок на підставі ухвал слідчих суддів, прийнятих за клопотаннями слідчих податкової міліції.
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