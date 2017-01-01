21.04.2017 08:27



Цьогорічні зміни у податковому законодавстві, зустрічні перевірки та статус податкової міліції — стануть темою обговорення на семінарі «Податкова система: як бути успішним в сучасних умовах», який пройде сьогодні, 21 квітня, у Дніпрі.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» в Асоціації правників України, семінар почнеться о 10:00 за адресою: м. Дніпро, проспект Олександра Поля,1, Дніпропетровська обласна державна адміністрація.

Участь у обговоренні візьмуть: відділення АПУ в Дніпропетровській області, Рада адвокатів Дніпропетровської області та комітету АПУ з податкового та митного права.

Серед питань до обговорення:

1. Зміни до Податкового кодексу України – 2017.

1.1. Запити на інформацію, зустрічні звірки та перевірки (нові строки та підстави, інші зміни).

1.2. Податок на додану вартість: реєстрація податкових накладних, зупинення реєстрації, Реєстри на відшкодування, перевірки заявлених до відшкодування сум.

2. Оподаткування адвокатської діяльності.

2.1. Оподаткування доходів адвокатів: єдиний податок ІІ та ІІІ групи, самозайняті особи та ФОП на загальній системі.

2.2. Оподаткування в структурі Адвокатського об`єднання (трудові відносини та ЦПД із адвокатами): загальна система оподаткування, платник єдиного податку на ІІІ групі, адвокатські об єднання у статусі неприбуткових організацій.

3. Креативні докази: як виграти податковий спір.

3.1. Статус податкової міліції, починаючи з 01.01.2017.

3.1.1. Повноваження податкової міліції з 01.01.2017.

3.1.2. Допустимість доказів, зібраних співробітниками податкової міліції в період починаючи з 01.01.2017.

3.2. Правомірність проведення податкових перевірок на підставі ухвал слідчих суддів, прийнятих за клопотаннями слідчих податкової міліції.

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Закон і Бізнес