21.04.2017 08:43



За результатами дослідження досьє під час кваліфікаційного оцінювання у конкурсі на посади суддів Верховного Суду ВККС призначила перші співбесіди з 32 кандидатами. На запитання комісії вони відповідатимуть вже сьогодні.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у Вищі кваліфікаційній комісії суддів, до кандидатів, стосовно яких 21 квітня проводитиметься співбесіда, увійшли:

1. Азевич Володимир Броніславович — Касаційний цивільний суд

2. Алєйніков Володимир Олександрович — Касаційний кримінальний суд

3. Баранець Олександр Миколайович — Касаційний господарський суд

4. Бершов Геннадій Євгенович — Касаційний адміністративний суд

5. Боброва Ірина Олексіївна — Касаційний цивільний суд

6. Борисюк Інна Едуардівна — Касаційний цивільний суд

7. Братасюк Віктор Миколайович — Касаційний цивільний суд

8. Бучик Анна Юріївна — Касаційний адміністративний суд

9. Вовк Павло Вячеславович — Касаційний адміністративний суд

10. Вронська Ганна Олександрівна — Касаційний господарський суд

11. Голосій Ростислав Анатолійович — Касаційний кримінальний суд

12. Голяшкін Олег Володимирович — Касаційний адміністративний суд

13. Данішевська Валентина Іванівна — Касаційний господарський суд

14. Дмитриченко Олена Олександрівна — Касаційний цивільний суд

15. Довжанин Михайло Михайлович — Касаційний цивільний суд

16. Єленіна Жанна Миколаївна — Касаційний кримінальний суд

17. Єлфімов Олександр Васильович — Касаційний кримінальний суд

18. Жданова Валентина Сергіївна — Касаційний цивільний суд

19. Жуков Сергій Вікторович — Касаційний господарський суд

20. Земко Алла Михайлівна — Касаційний цивільний суд

21. Князєв Всеволод Сергійович — Касаційний адміністративний суд

22. Ковальська Віра Володимирівна — Касаційний кримінальний суд

23. Козир Тетяна Павлівна — Касаційний господарський суд

24. Король Володимир Володимирович — Касаційний кримінальний суд

25. Курило Олександр Миколайович — Касаційний кримінальний суд

26. Мамалуй Олександр Олексійович — Касаційний господарський суд

27. Маринчак Нінель Євгенівна — Касаційний адміністративний суд

28. Мирошниченко Юрій Михайлович — Касаційний кримінальний суд

29. Міщенко Іван Сергійович — Касаційний господарський суд

30. Наріжний Сергій Юрійович — Касаційний господарський суд

31. Подкопаєв Сергій Васильович — Касаційний адміністративний суд

32. Ситников Олександр Федотович — Касаційний адміністративний суд.

Нагадаємо, Громадська рада доброчесності має надати ВККС висновок щодо кандидата не пізніше ніж за 7 днів до дати співбесіди. 12 квітня 26 кандидатів до ВС отримали негативний висновок ГРД, а 14 квітня до них додалося ще 14.

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