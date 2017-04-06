За результатами дослідження досьє під час кваліфікаційного оцінювання у конкурсі на посади суддів Верховного Суду ВККС призначила перші співбесіди з 32 кандидатами. На запитання комісії вони відповідатимуть вже сьогодні.
Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у Вищі кваліфікаційній комісії суддів, до кандидатів, стосовно яких 21 квітня проводитиметься співбесіда, увійшли:
1. Азевич Володимир Броніславович — Касаційний цивільний суд
2. Алєйніков Володимир Олександрович — Касаційний кримінальний суд
3. Баранець Олександр Миколайович — Касаційний господарський суд
4. Бершов Геннадій Євгенович — Касаційний адміністративний суд
5. Боброва Ірина Олексіївна — Касаційний цивільний суд
6. Борисюк Інна Едуардівна — Касаційний цивільний суд
7. Братасюк Віктор Миколайович — Касаційний цивільний суд
8. Бучик Анна Юріївна — Касаційний адміністративний суд
9. Вовк Павло Вячеславович — Касаційний адміністративний суд
10. Вронська Ганна Олександрівна — Касаційний господарський суд
11. Голосій Ростислав Анатолійович — Касаційний кримінальний суд
12. Голяшкін Олег Володимирович — Касаційний адміністративний суд
13. Данішевська Валентина Іванівна — Касаційний господарський суд
14. Дмитриченко Олена Олександрівна — Касаційний цивільний суд
15. Довжанин Михайло Михайлович — Касаційний цивільний суд
16. Єленіна Жанна Миколаївна — Касаційний кримінальний суд
17. Єлфімов Олександр Васильович — Касаційний кримінальний суд
18. Жданова Валентина Сергіївна — Касаційний цивільний суд
19. Жуков Сергій Вікторович — Касаційний господарський суд
20. Земко Алла Михайлівна — Касаційний цивільний суд
21. Князєв Всеволод Сергійович — Касаційний адміністративний суд
22. Ковальська Віра Володимирівна — Касаційний кримінальний суд
23. Козир Тетяна Павлівна — Касаційний господарський суд
24. Король Володимир Володимирович — Касаційний кримінальний суд
25. Курило Олександр Миколайович — Касаційний кримінальний суд
26. Мамалуй Олександр Олексійович — Касаційний господарський суд
27. Маринчак Нінель Євгенівна — Касаційний адміністративний суд
28. Мирошниченко Юрій Михайлович — Касаційний кримінальний суд
29. Міщенко Іван Сергійович — Касаційний господарський суд
30. Наріжний Сергій Юрійович — Касаційний господарський суд
31. Подкопаєв Сергій Васильович — Касаційний адміністративний суд
32. Ситников Олександр Федотович — Касаційний адміністративний суд.
Нагадаємо, Громадська рада доброчесності має надати ВККС висновок щодо кандидата не пізніше ніж за 7 днів до дати співбесіди. 12 квітня 26 кандидатів до ВС отримали негативний висновок ГРД, а 14 квітня до них додалося ще 14.
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