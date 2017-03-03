20.04.2017 15:49



Конституційний Суд може відмовитися розглядати подання щодо тлумачення терміну «як неправосудного». Принаймні колегія суддів КС рекомендувала не відкривати провадження за відповідним поданням Верховного Суду України.

Нагадаємо, що спочатку Пленуму ВСУ було запропоновано піддати сумніву конституційність самого існування ст.375 Кримінального кодексу. Однак, такий радикальний крок не знайшов підтримки «верховників». Більшість дотримувалася позиції, що найвищий судовий орган самотужки здатний дати раду цій проблемі й, якщо потрібно, поставити заслін тенденції сьогодення в частині свавільного порушення кримінальних проваджень проти суддів як засобу тиску на них.

Утім, як компроміс, до КС направили інше подання: щодо тлумачення терміну «як неправосудного» з ч.4 ст.62 Конституції. Аби, як висловилася суддя ВС Валентина Симоненко, «дати можливість КС побачити системну проблему й системно її вирішити».

Однак, на Жилянській поки що вирішують, чи варто перебирати на себе відповідальність. Принаймні колегія, як і передбачав «ЗіБ», рекомендувала не відкривати провадження. На цьому тижні КС мав визначитися з цим питанням на пленарному засіданні. Але остаточного рішення поки що не прийняв.

Якщо КС відмовиться від ролі «довідкового бюро» (що вельми імовірно), тим суддям, проти кого вже заведені справи за ст.375 КК залишається сподіватися на те, що бодай одна з них найближчим часом потрапить до ВСУ. Аби «верховники», як і обіцяли, сказали своє вагоме слово на захист колег.