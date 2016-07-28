Кабмін призначив директора координаційного центру з надання правової допомоги Андрія Вишневського на посаду заступника міністра юстиції України.
Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук Андрій Вишневський, відповідне рішення було ухвалене на засіданні Уряду 19 квітня, передає «Закон і Бізнес».
«Сьогодні Уряд України призначив мене заступником міністра юстиції України. Для мене це велика відповідальність і новий формат діяльності, бо ця посада є політичною», — написав він.
А.Вишневський працює на посаді директора координаційного центру з надання правової допомоги з 2012 року, а до цього був директором центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції.
Крім цього, А.Вишневський — член Асоціації правників України та координатор програми «Адвокат Майбутнього».
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