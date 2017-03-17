20.04.2017 13:28



Президентський проект Кодексу адміністративного судочинства перейняв багато норм з господарського процесу. Таке поєднання може суттєво подовжити і ускладнити судовий розгляд.

На цьому сьогодні наголосив начальник правового управління Вищого адміністративного суду Вадим Демченко під час Аграрного форуму ААУ з правових питань, передає кореспондент видання «Закон і Бізнес».

За його словами, представників адміністративного судочинства «дуже обмежено» допускали до підготовки проекту нового КАС, а те, що процесуальні кодекси були подані одним пакетом — суттєво ускладнює роботу над змінами.

«Фактично це господарсько-адміністративний кодекс. І якщо його буде прийнято, він суттєво ускладнить адміністративний процес. Судова реформа, яка призведе до кардинальних перетворень, не може так швидко робитися», — наголосив В. Демченко.

На думку експерта, процес, який пропонується президентським проектом дуже ускладнить і подовжить термін захисту прав будь-якої особи. До того ж він буде ускладнений і обтяжуватиметься зайвими судовими інститутами.

«Відповідно до нинішніх норм, якщо подається позов або скарга, то суб'єкт якого він стосується має надати свої заперечення. Автори ж проекту пропонують заперечення перейменувати у відзив. Це фактично радянський атавізм, адже відзив міг подаватись на арбітражні вимоги. Крім цього процес буде ускладнено таким інститутом як накладання штрафів на сторони. На кого накладатимуться штрафи — це риторичне питання», — зауважив В.Демченко.

Водночас начальник правового управління ВАС відзначив певні новели, які варто було б впровадити. Зокрема, його думку, визначення типової і зразкової справи може вдосконалити судовий процес.

Крім цього, під час Аграрного форуму було обговорено ряд питань, які мають вагоме значення для сільськогосподарських виробників та юристів, що працюють у цій сфері. Значна увага була приділена можливості скасування мораторію на продаж землі та пов'язаними з цим ризикам. Детальніше про це читайте у наступному випуску газети «Закон і Бізнес».

Закон і Бізнес